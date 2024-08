Apple Music vous laisse enfin exporter vos chansons vers un autre service, mais il y a un hic

Apple vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité qui devrait ravir les mélomanes jonglant entre différentes plateformes de streaming musical.

Les abonnés Apple Music peuvent désormais transférer leurs playlists vers YouTube Music, et vice versa. Cette avancée, bien que limitée, marque un pas vers une plus grande interopérabilité entre les services de streaming. Cette initiative d'Apple s'inscrit dans une tendance plus large d'ouverture et d'interopérabilité entre les géants de la tech. Plus tôt cette année, Apple et Google avaient déjà collaboré pour faciliter le transfert de photos entre leurs services respectifs.

Bien que cette nouvelle option soit un pas dans la bonne direction, elle soulève une question évidente : pourquoi Spotify, le leader du marché, n'est-il pas inclus ? Apple n'a pas commenté cette absence, mais on peut supposer que des négociations sont en cours ou que des obstacles techniques ou commerciaux subsistent.

Comment transférer vos playlists entre YouTube Music et Apple Music ?

Pour effectuer ce transfert, les utilisateurs doivent se rendre sur la page “Données et confidentialité” d'Apple. Après s'être connectés, ils peuvent sélectionner l'option “Transférer une copie de vos données” pour déplacer leurs playlists d'Apple Music vers YouTube Music. Il est important de noter que ce processus nécessite un abonnement actif à Apple Music (ou iTunes Match) ainsi qu'un compte YouTube Music.

Le transfert peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures, selon le nombre de playlists à déplacer. Rassurez-vous, vos playlists originales ne seront pas supprimées d'Apple Music. Une fois le transfert terminé, vous retrouverez vos listes de lecture dans l'onglet Bibliothèque de YouTube Music.

Cependant, cette nouvelle fonctionnalité a ses limites. Seules les playlists créées par l'utilisateur (y compris les playlists collaboratives dont il est propriétaire) sont transférables. Les fichiers musicaux eux-mêmes, les playlists partagées non collaboratives, les playlists organisées et les dossiers ne sont pas inclus dans le transfert. De plus, si une playlist contient des fichiers audio autres que de la musique (podcasts, livres audio, etc.), ces éléments ne seront pas transférés.

Il est également important de noter que certains morceaux pourraient ne pas apparaître dans YouTube Music s'ils ne sont pas disponibles sur cette plateforme.

Pour l'instant, les utilisateurs souhaitant transférer leurs playlists entre Apple Music et Spotify devront continuer à utiliser des outils tiers comme Soundiiz ou TuneMyMusic. Espérons que dans un futur proche, Apple étendra cette fonctionnalité à d'autres services de streaming musical, offrant ainsi plus de flexibilité à ses utilisateurs.