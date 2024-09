Apple lève le voile sur les iPhone 16, 18 chaînes dédiées au foot rejoignent Canal+, c’est le récap’ de la semaine

Apple dévoile ses futurs iPhone, Canal+ gâte les abonnés amateurs de football, WhatsApp est victime d’une faille de sécurité, c’est le récap’ de la semaine.

Apple a profité de la Keynote de septembre pour présenter ses iPhone 16 et 16 Plus et Canal+ propose gratuitement 18 nouvelles chaînes dédiées au foot. Les fraudes au compteur Linky sont de plus en plus nombreuses, une faille de sécurité met en danger la confidentialité de la fonctionnalité « Vue Unique » sur WhatsApp et c’est au tour de la plateforme KimCartoon de tirer sa révérence.

Apple : les iPhone 16 seront conçus autour d’Apple Intelligence

Apple a profité de la keynote de la rentrée pour lever le voile sur ses iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Les futurs smartphones seront conçus autour de l’IA de la firme, baptisée Apple Intelligence. On sait déjà que ces nouveaux iPhone bénéficieront d’un écran plus résistant, d’une meilleure luminosité et d’un nouveau bouton d’action placé sur le côté.

Canal + : les abonnés peuvent profiter de 18 nouvelles chaînes dédiées au football

Les abonnés Canal+ amateurs de football seront ravis de découvrir 18 nouvelles chaînes dédiées à leur sport favori. En effet, à l’approche de la saison 2024-2025 des coupes d’Europe, le groupe a annoncé l’arrivée de 18 chaînes Live gratuites dédiées au ballon rond. Les contenus de sport dépendent de l’offre pour laquelle vous avez opté. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour savoir si votre souscription vous permet d’accéder aux contenus foot.

Linky : Enedis continue de lutter contre les fraudes au compteur

Les fraudes au compteur Linky continuent d’augmenter, au grand dam d’Enedis. En effet, le fournisseur d’énergie dévoile que des milliers de clients continuent de trafiquer leur compteur afin de réduire leur facture d’électricité. Cette pratique a beau être illégale et dangereuse, des milliers de personnes en France n’hésitent pas à se tourner vers des trafiquants spécialisés dans l’installation de système de dérivation.

WhatsApp : la fonction « Vue unique » victime d’une vulnérabilité

Alors que la fonctionnalité « Vue unique », introduite en 2021 par WhatsApp, avait pour but d’offrir une meilleure protection aux utilisateurs, le chercheur en sécurité Tal Be’ery vient d’y découvrir une vulnérabilité. En effet, certaines personnes malintentionnées pourraient contourner la restriction de vue unique. La version mobile de la messagerie instantanée est épargnée, mais une faille dans la version web pourrait mettre en danger certains médias sensibles. Meta travaillerait actuellement au déploiement d’un correctif.

Un nouveau site de streaming illégal ferme subitement ses portes

Les sites de streaming illégaux continuent de fermer les uns après les autres. Cette semaine, c’est au tour de la plateforme spécialisée en films et séries d’animation KimCartoon de tirer sa révérence. Après aniwave, animesuge, soap2day, 2flix , anix ou encore mov2day, il s’agit donc d’un nouveau site pirate populaire et en lien avec le Vietnam à mettre la clef sous la porte.

Nos tests de la semaine

Asus Zenbook S16 : un des meilleurs ultra-portables du marché

Si vous cherchez un ultra-portable de qualité, avec un bel écran de 16 pouces, le Zenbook S16 est un excellent choix. Un quasi sans-faute pour Asus, qui propose un ordinateur puissant, fin et léger, doté d’une très bonne autonomie. On regrette juste que la partie audio ne soit pas à la hauteur et il faut admettre que le clavier aurait pu être meilleur. Attention, le céraluminium est chic et agréable mais raye facilement.

Pixel 9 : un concurrent sérieux pour l’iPhone 15

Le Pixel 9 vient faire de l’ombre à deux concurrents sérieux, à savoir le Galaxy S24 et l’iPhone 15, avec une fiche technique impressionnante. Joli design, très bonne luminosité de l’écran, bonne stabilité de la plate-forme, intégration intelligente de l’IA dans l’interface, ce nouveau smartphone Google est remarquable. Cela étant dit, la technologie LTPO manque et on aurait apprécié une charge rapide plus rapide. À noter que c’est un appareil performant même si sa puissance est un peu juste pour les jeux.

