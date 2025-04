Apple a-t-il baisser les bras avec Plans ? La dernière mise à jour est vraiment… on vous laisse juger

Apple n'aurait-t-il pas abandonné l'idée de développer Apple Plans ? Force est de constater que le constructeur ne se presse pas pour améliorer son service . En témoigne la dernière mise à jour de l'appli.

Depuis plusieurs années maintenant, Apple essaie tant bien que mal de faire de Plans une alternative viable à Google Maps… sans jamais réellement y parvenir. Il faut dire que l'appli de cartographie de Google jouit d'une avance considérable dans le domaine, et à moins d'y mettre des moyens colossaux, difficile de rattraper le retard accumulé.

En 2023, Apple a bien cherché à le faire en reprenant les meilleures fonctionnalités de Maps, comme les itinéraires pour les cyclistes, le guidage vocal depuis une Apple Watch, ou encore la vue immersive. Mais il y a un point sur lequel Apple Plans est encore à la traîne, c'est bien sur l'Exploration détaillée des villes, cette fonctionnalité qui permet d'afficher en 3D les principales métropoles mondiales.

Pour l'instant et si l'on en croit le site officiel de la marque à la Pomme, seulement 27 villes sont compatibles avec cette fonctionnalité. Cela fait bien peu, surtout quand on sait que l'Exploration détaillée des villes a été présentée pour la première fois en 2022 à l'occasion de la WWDC.

Apple a-t-il baissé les bras avec son appli Plans ?

Un rythme de mises à jour très lent donc, qui n'aide pas Apple à détourner les utilisateurs de Maps. Comme le rapportent nos confrères de PhoneArena, la firme de Cupertino vient tout juste d'ajouter en catimini Stockholm à la liste des villes compatibles. Etrangement, Apple n'a fait aucune annonce sur le sujet, et la capitale suédoise ne fait d'ailleurs toujours pas partie des villes prises en charge sur son site officiel.

Encore plus incongrue, de précédentes fuites ont laissé entendre que la prochaine ville sur la liste serait italienne. D'emblée, Rome semblait être la candidate idéale. Résultat, on en vient à se demander si Apple a véritablement établi une stratégie pour développer cette fonctionnalité pourtant essentielle pour tenir la dragée haute à Maps. Le silence du constructeur concernant ses projets pour Plans en dit long également. Le dernier communiqué de presse officiel dédié à Plans date du 16 septembre 2024, et depuis plus rien.

Preuve supplémentaire des difficultés d'Apple avec Plans, l'entreprise américaine a lancé en mars dernier aux Etats-Unis une appli un peu spéciale. Baptisée Maps Surveyor, elle permet aux utilisateurs d'aider Apple à améliorer la précision du service de cartographie… et surtout à mettre à jour des informations obsolètes. Il faut également rappeler que depuis le déploiement d'iOS 18.4, on peut désormais choisir Google Maps comme appli de navigation par défaut sur son iPhone. Combiné au manque de nouveautés et aux problèmes récurrents sur Plans, on voit mal comment l'appli pourrait encore tirer son épingle du jeu. Et vous, quel est votre avis sur la question ? Dites-le-nous dans les commentaires.