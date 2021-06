Antidote : comment bénéficier d’un puissant correcteur orthographique sur son mobile

Si vous avez besoin de corriger un document, un mail ou tout type de texte, la solution s’impose : Antidote. Si Antidote est connu pour son logiciel pour Windows, Linux et Mac, il est également possible de faire appel à ses services sur smartphones et tablettes. Et qu’importe que vous ayez un appareil Android ou iOS, il existe une solution pour chacun des deux systèmes. L’une se nomme Antidote Mobile (pour iPhone), et l’autre Antidote Web (pour Android et une multitude de systèmes).

Antidote sur iPhone…

Antidote est disponible sur iPhone et iPad. Baptisée Antidote Mobile, cette application profite d’outils de références similaires à ceux d’Antidote 10 (dictionnaires et guides). L’application, qui en arrive déjà à sa 4e version, peut être bilingue en fonction de la formule choisie et permet de bénéficier de plus de 2,6 millions de traductions. Et comme il s’agit d’une application, Antidote Mobile n’a nul besoin d’une connexion internet.

Mais la puissance d’Antidote Mobile ne s’arrête pas là, puisque l’application compte plus de 125 000 entrées. L’application est riche, très riche, et dispose de dictionnaires de synonymes, d’antonymes, de cooccurrences, de citations ou de encore champs lexicaux. Bref, Antidote Mobile vous propose d’enrichir sans difficulté tous vos écrits.

Antidote Mobile propose également des « guides » (au nombre de 875), qui permettent de progresser en grammaire, en style, en typographie, et même de tout savoir sur les fameuses rectifications datant de 1990. Véritable encyclopédie, l’application offre également plus de 16 000 images satellites de villes, pays et régions à travers le monde et vous donne accès aux articles de Wikipédia (à condition d’être connecté, bien évidemment).

Autre atout d’Antidote Mobile : l’application est bilingue. Dictionnaires et guides sont disponibles à la fois en anglais et en français et il est possible d’utiliser Antidote Mobile en guise de dictionnaire bilingue. L’application offre en effet plus de 2,6 millions de traductions, qu’il s’agisse de termes simples, de proverbes ou de locutions.

Côté interface utilisateur, l’application prend en charge le mode sombre et s’intègre pleinement à iOS. Cette version d’Antidote dispose de 14 raccourcis permettant de faire appel à Siri. Enfin, en bonus et si vous disposez d’Antidote+, Android Mobile permet de synchroniser vos favoris avec Antidote 10 et Antidote Web.

…ou Antidote sur Android

Depuis peu, il est aussi possible de profiter des services d’Antidote sur son smartphone ou sa tablette Android. Pour cela, il convient de faire appel à Antidote Web. Une connexion internet est donc indispensable, mais en contrepartie, il n’y a rien à installer. Le service en ligne offre les mêmes fonctionnalités qu’Antidote 10, à savoir un correcteur, des dictionnaires et des guides. Bref, entre la version Web et la version pour ordinateur, il n’y a que très peu de changements.

L’interface d’Antidote Web vous propose de corriger votre document en entrant directement votre texte dans le navigateur, ou en le copiant-collant depuis une autre application. En dehors des fautes de grammaire et d’orthographe, le service permet également d’analyser votre style rédactionnel et de mettre en avant les répétitions, les tournures maladroites, les problèmes de lisibilité et même les « oublis » d’inclusivité. Le service en ligne est par ailleurs disponible à la fois en français et anglais (américain ou canadien).

Antidote Web n’est d’ailleurs pas limité aux seuls utilisateurs Android et peut être utilisé depuis n’importe quel PC, smartphone, Chromebook, pourvu qu’il soit doté d’une connexion et d’un navigateur compatible.

Comment accéder à Antidote Web depuis son mobile ou sa tablette ?

Antidote Web est accessible à l’adresse https://antidote.app. Le service est compatible avec n’importe quel navigateur installé sur votre smartphone, qu’il s’agisse de Chrome, de Microsoft Edge, de Firefox, d’Opera, etc. Une fois connecté à l’adresse mentionnée plus haut, entrez simplement votre identifiant Druide (votre adresse mail, le plus souvent), ainsi que votre mot de passe. Il est possible également de se connecter au service via un compte Google, Facebook, Office ou Apple.

Après vous être connecté au service en ligne d’Antidote, il vous suffit d’entrer directement votre texte dans le navigateur, exactement comme vous le feriez à l’aide de votre traitement de texte favori. Vous pouvez également réaliser un copier-coller depuis une autre application. On profite dès lors d’un puissant correcteur orthographique, capable de détecter en un quart de seconde toutes les fautes que contient un texte, aussi long soit-il. Les grandes forces d’Antidote résident d’une part dans sa vitesse d’exécution, et dans son impressionnante qualité de correction d’autre part.

En dehors de son puissant outil d’analyse et de correction orthographique, Antidote Web vous propose au sein d’une unique interface une multitude de services : dictionnaires de synonymes, d’antonymes, de cooccurrences, de champ lexical, d’historique… Antidote Web sait absolument tout faire, que ce soit en anglais comme en français. Plusieurs centaines de guides viennent également compléter l’offre, guides qui se proposent de s’améliorer en style, en syntaxe ou en grammaire.

Le service vous propose tous les réglages possibles : signalisation des ambiguïtés, exclusions de balises, mots ou sens régionaux, alertes sur les mots anglais, confusions lexicales (homophones, paronymes…), voilà quelques-unes des très nombreuses fonctions que vous pouvez activer ou désactiver dans l’interface d’Antidote Web. Bref, même s’il s’agit d’un service en ligne, Antidote Web propose des options aussi nombreuses et complètes que le logiciel pour ordinateur ou que l’application pour iOS.

Notez enfin que le service en ligne est accessible depuis tout type d’appareil équipé d’un navigateur. Vous pouvez parfaitement faire appel à Antidote Web depuis un iPhone, un Mac ou un PC. De quoi vous éviter d’avoir à installer le logiciel sur un ordinateur que l’on vous prête occasionnellement.

Quel est le prix d’Antidote Mobile ou d’Antidote Web ?

Antidote Mobile (pour iPhone et iPad) et Antidote Web (pour Android) peuvent être acquis au sein de l’offre Antidote+ Personnel au prix de 59 €/an, soit 4,92 €/mois. Grâce à Antidote+, vous bénéficiez non seulement d’Antidote Mobile et d’Antidote Web, mais également d’Antidote 10 pour Windows, macOS ou Linux.

Pour 99 €/an, soit 8,25 €/mois, l’offre Antidote+ Familial propose quant à elle à 5 utilisateurs d’une même famille d’installer Antidote 10, Antidote Mobile et se de connecter au service en ligne Antidote Web.

Par ailleurs, si Antidote Web est intégré à l’offre Antidote+, le service peut aussi être acquis seul. Pour cela, il convient d’opter pour une licence multi-utilisateur (5 utilisateurs minimum).

Enfin, si vous souhaitez profiter de la prise en charge d’une seconde langue, tout dépend de la formule d’Antidote à laquelle vous avez souscrit. Si vous disposez d’un abonnement à Antidote+, vous pouvez opter pour un abonnement à 30 €/an. Dans le cas où vous auriez opté pour la version définitive d’Antidote 10, comptez 59 € pour le module anglais ou français.

Où télécharger Antidote 10 ?

Pour acheter et télécharger Antidote 10 dans sa version définitive ou dans sa formule par abonnement, cliquez sur l'un des deux boutons suivants :

