Les Anonymous accusent Elon Musk de manipuler le cours des cryptomonnaies

Les Anonymous menacent Elon Musk ! D'après les pirates, le fondateur de Tesla a sciemment manipulé le cours du Bitcoin et des cryptomonnaies pour servir ses propres interêts, au détriment des petits investisseurs.

En l'espace de quelques mois, Elon Musk s'est imposé comme l'une des personnalités les plus influentes du marché des cryptomonnaies. Dans un premier, le fondateur de Tesla n'a pas caché son intérêt pour le Bitcoin et les autres devises numériques. Sous son impulsion, Tesla a d'ailleurs investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. La firme automobile a même brièvement autorisé les paiement en BTC avant de se raviser en mettant en avant des prétextes écologiques.

Tout en promouvant le Bitcoin, Elon Musk s'est amusé à “troller” la terre entière en manipulant le cours du Dogecoin, cette cryptomonnaie née d'une blague et désertée par les développeurs depuis 2017. Bien vite, les investisseurs du secteur des cryptomonnaies se sont retournés contre Elon Musk. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à accuser le milliardaire de manipuler le marché à son avantage, au détriment des petits investisseurs.

Pour Anonymous, Elon Musk est un “riche narcissique” qui méprise les petits épargnants

Dans ce contexte, Elon Musk s'est retrouvé dans le viseur des Anonymous, un groupe d’hacktivistes connu pour fomenter des cyberattaques.“Vous avez bénéficié de l’une des réputations les plus favorables de toute personne de la classe des milliardaires parce que vous avez exploité le désir que beaucoup d’entre nous ont de vivre dans un monde de voitures électriques et de voyage spatiale. Depuis peu, les gens commencent à vous voir comme un autre riche narcissique qui cherche désespérément à attirer l’attention sur soi” déclare Anonymous, avec une voix de robot et un masque Guy Fawkes, dans une vidéo publiée notamment sur YouTube.

La séquence accuse surtout Elon Musk d'avoir sciemment manipuler le cours du Bitcoin et des cryptomonnaies en général. “Des millions de petits épargnants ont investi dans les cryptomonnaies avec l’espoir que cela leur permette de changer de vie […] Les individus qui investissent dans les cryptomonnaies prennent des risques – tout le monde est au courant de la volatilité du secteur, mais vos tweets montrent un profond dédain vis-à-vis des petits épargnants et vous continuez à vos en moquer avec des memes” tacle le collectif.

Sur le même sujet : une cryptomonnaie anti-Elon Musk s’attaque au fondateur de Tesla

Chaque tweet d'Elon Musk a en effet un impact sur le cours du BTC. Récemment, le milliardaire a publié un meme qui symbolisait sa rupture avec le Bitcoin, et surtout la communauté de ses défenseurs. La blague s'est accompagnée d'un effondrement du cours pendant plusieurs heures. En réaction aux menaces d'Anonymous, le fondateur de Tesla s'est contenté de tweeter : “Ne tuez pas ce que vous détestez, sauvez ce que vous aimez”.