Android : vous pouvez réactiver Google Assistant à la place de Gemini, voici comment

Depuis que Google a remplacé son Assistant par Gemini, la colère gronde chez les utilisateurs. Au point que certains se sont mis à chercher des solutions. Ça tombe bien, il en existe une toute simple.

Depuis la rentrée, Google se met (une fois n’est pas coutume) une partie de ses utilisateurs à dos. C’est en effet la date que la firme a choisie pour faire ses adieux à Google Assistant, qu’elle compte bien remplacer définitivement par son IA Gemini. Petit problème : elle n’a pas vraiment demandé l’avis desdits utilisateurs qui, eux, n’avaient pas spécialement envie de faire leurs adieux.

Mais c’est déjà trop tard. Sur de nombreux appareils, Google Assistant a désormais disparu pour laisser sa place à son remplaçant soit-disant plus performant. Soit-disant, car dans les faits, la réalité est un peu plus nuancée. C’est bien simple, pour de nombreuses personnes, le remplacement de Google Assistant rien de moins qu’un désastre. Et si l’on vous disait qu’il est possible de revenir en arrière ?

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Comment réinstaller Google Assistant sur votre smartphone Android

C’est ce qu’a découvert un internaute qui s’est empressé de partager sa trouvaille sur Reddit. En réalité, sa combine est loin d’être très sophistiquée. Il suffit de désinstaller la dernière mise à jour de Google téléchargée par votre smartphone. Voici comment vous y prendre :

Trouvez l’application Google (pas Google Assistant) de votre téléphone et restez appuyé sur son icône Appuyez sur le petit “i” en haut à droite de la bulle pop-up Appuyez sur le menu à 3 points en haut à droite de l’écran Appuyez sur Désinstaller les mises à jour Ouvrez le Play Store et cherchez Google Assistant Appuyez sur le bouton Ouvrir Sélectionnez l’option pour rester sur Google Assistant

Vous vous en doutez peut-être déjà, mais cette solution n’est en réalité qu’un pansement temporaire. Viendra forcément le jour où une mise à jour installera définitivement Gemini sur votre smartphone. Mais en attendant, il est encore possible de profiter de Google Assistant tant qu’il est encore vivant.