« Un désastre » : Gemini échoue là où Google Assistant n’avait aucun problème

Maintenant que Gemini a pris la place de Google Assistant sur les smartphones Android, entre autres, les internautes pointent du doigt ses failles. Visiblement, l’IA de Google n’est pas capable d’accomplir des tâches simples.

Gemini
Crédits : 123RF

Google Assistant est mort, vive Gemini ! La firme de Mountain View entame la dernière étape du remplacement de l’ancien assistant par son IA nouvelle génération. Pas question de vous laisser choisir : vous devez passer à Gemini que ça vous plaise ou non. Au grand dam de plusieurs utilisateurs qui s’attendaient à une alternative fonctionnelle à 100 %. Peine perdue : ils font part de leurs mésaventures sur le réseau social Reddit, et c’est assez édifiant.

Alors que Google Assistant lançait des minuteurs ou ajoutait des événements à l’agenda sans aucune difficulté, Gemini semble avoir du mal. Idem pour les appels téléphoniques. Un internaute témoigne : « Je veux juste passer un coup de fil, mais la plupart du temps, ça ne marche pas, ou alors, quand ça marche, le système m’indique que le contact n’existe pas, ou encore, il décide carrément d’appeler une entreprise près de chez moi dont le nom se prononce de la même façon ».

Gemini peine à remplacer Google Assistant sur des tâches simples

Comble de l’ironie, un utilisateur raconte que Gemini, ne parvenant pas à lancer une musique sur Spotify, lui suggère de repasser à Google Assistant. Ce qui est impossible pour lui. Autre frustration, l’intégration de Gemini dans Android Auto, qui s’est faite dans la douleur. Lorsqu’il s’agit de naviguer vers le domicile d’un contact en énonçant son nom par exemple, plusieurs personnes disent que Gemini ne reconnaît pas ce dernier bien plus souvent que Google Assistant.

Lire aussi – Google change les règles de Gemini, les comptes gratuits vont trinquer

Notons enfin l’exaspération de certains qui trouvent l’IA Gemini beaucoup trop bavarde pour rien : « J’adore le fait que la moitié des fonctions [que Google Assistant] accomplissait autrefois sans peine donnent désormais lieu à une discussion approfondie sur les raisons pour lesquelles [Gemini] ne peut plus les remplir ». La conversation Reddit ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit de bugs isolés, répandus, ou même de bugs tout court. Ce qui est sûr, c’est que Google a encore du pain sur la planche pour faire oublier son Assistant.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Claude en a assez de se faire insulter, Anthropic lui donne le droit de raccrocher

Anthropic vient de mettre à jour la politique d’utilisation de son intelligence artificielle Claude. Les utilisateurs qui s’acharnent à insulter le modèle sans raison enfreindront désormais ses règles. L’entreprise américaine…

Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en octobre 2026

Octobre s’installe sur Disney+ avec un programme parfaitement adapté à la saison. Halloween oblige, les films et séries qui font frissonner sont de la partie, mais pas seulement. Entre nouveautés,…

Le meilleur émulateur PS3 pour Android est disponible sur le Play Store, mais pourrez-vous l’utiliser ?

ARMSX3 débarque enfin sur le Play Store, le rendant beaucoup plus accessible au commun des mortels. S’il s’agit indéniablement de l’émulateur le plus prometteur sur la plateforme, il nécessite tout…

Google dévoile AI Edge Foresight : l’outil de prise de notes automatique gratuit et privé

Google lance AI Edge Foresight. Un logiciel de prise de note par IA entièrement gratuit qui fonctionne sur votre machine, sans passer par le cloud. Vos données restent donc sur…

BYD transforme l’habitacle de son nouveau SUV électrique en salon à deux écrans

Les constructeurs chinois rivalisent d’écrans toujours plus larges dans leurs habitacles. BYD pousse le curseur encore plus loin avec le Tang de troisième génération, son SUV électrique cinq places. Deux…

L’Atari 800 revient d’entre les morts avec ce nouveau modèle capable de lire vos cartouches d’origine

L’Atari 800 n’est pas la console à laquelle on pense en premier lorsque l’on pense à Atari, encore moins au rétrogaming de manière générale. Et pourtant, la petite machine 8-bits…

Samsung : on connaît enfin le nom du tout premier casque audio sans fil Galaxy, le voici

Après la sortie de ses tout premiers écouteurs à clips la semaine dernière, Samsung ne compte plus se contenter du marché des écouteurs sans fil : la firme sud-coréenne travaille sur…

Disney+ : Marvel annonce Zodiac, voici ce que l’on sait sur cette série d’espionnage

Les Studios Marvel dévoilent l’arrivée d’une série appelée Zodiac. Bien qu’ils aient été avares en détail, on peut déjà imaginer de quoi elle pourrait parler. Faisons le point. Les films…

La France figure parmi les pays les plus touchés par ces smartphones Android vendus déjà infectés

Les smartphones Android vendus à prix cassé attirent par leur fiche technique, rarement par leur sécurité. Des chercheurs ont découvert un logiciel malveillant installé d’usine dans le firmware de milliers…

Test Honor Pad 20 Pro : une tablette 12,1 pouces aussi douée pour les loisirs que pour le travail

La Pad 20 Pro est la nouvelle tablette de milieu de gamme de Honor, aussi bien destinée à une utilisation professionnelle que personnelle. A ce titre, elle est dotée d’un…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.