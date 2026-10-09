« Un désastre » : Gemini échoue là où Google Assistant n’avait aucun problème

Maintenant que Gemini a pris la place de Google Assistant sur les smartphones Android, entre autres, les internautes pointent du doigt ses failles. Visiblement, l’IA de Google n’est pas capable d’accomplir des tâches simples.

Google Assistant est mort, vive Gemini ! La firme de Mountain View entame la dernière étape du remplacement de l’ancien assistant par son IA nouvelle génération. Pas question de vous laisser choisir : vous devez passer à Gemini que ça vous plaise ou non. Au grand dam de plusieurs utilisateurs qui s’attendaient à une alternative fonctionnelle à 100 %. Peine perdue : ils font part de leurs mésaventures sur le réseau social Reddit, et c’est assez édifiant.

Alors que Google Assistant lançait des minuteurs ou ajoutait des événements à l’agenda sans aucune difficulté, Gemini semble avoir du mal. Idem pour les appels téléphoniques. Un internaute témoigne : « Je veux juste passer un coup de fil, mais la plupart du temps, ça ne marche pas, ou alors, quand ça marche, le système m’indique que le contact n’existe pas, ou encore, il décide carrément d’appeler une entreprise près de chez moi dont le nom se prononce de la même façon ».

Gemini peine à remplacer Google Assistant sur des tâches simples

Comble de l’ironie, un utilisateur raconte que Gemini, ne parvenant pas à lancer une musique sur Spotify, lui suggère de repasser à Google Assistant. Ce qui est impossible pour lui. Autre frustration, l’intégration de Gemini dans Android Auto, qui s’est faite dans la douleur. Lorsqu’il s’agit de naviguer vers le domicile d’un contact en énonçant son nom par exemple, plusieurs personnes disent que Gemini ne reconnaît pas ce dernier bien plus souvent que Google Assistant.

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Notons enfin l’exaspération de certains qui trouvent l’IA Gemini beaucoup trop bavarde pour rien : « J’adore le fait que la moitié des fonctions [que Google Assistant] accomplissait autrefois sans peine donnent désormais lieu à une discussion approfondie sur les raisons pour lesquelles [Gemini] ne peut plus les remplir ». La conversation Reddit ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit de bugs isolés, répandus, ou même de bugs tout court. Ce qui est sûr, c’est que Google a encore du pain sur la planche pour faire oublier son Assistant.