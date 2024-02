Android : ce malware vole vos données personnelles sans même s’ouvrir

Un malware Android bien connu se met à jour et devient encore plus dangereux. Il suffit de l'installer pour qu'il démarre le vol de vos données, sans même que vous l'ouvriez.

Plus ça va, plus les malwares Android redoublent d'ingéniosité pour infiltrer vos smartphones et voler vos données privées. Certains peuvent s'installer sans être inquiétés par les paramètres de sécurité du mobile. D'autres passent à travers les filets des anti-virus et dérobent votre code PIN sans que vous vous en doutiez. Le but est que le programme malveillant soit le plus indétectable possible. C'est justement ce que vient de réussir l'un d'eux suite à une mise à jour.

Lire aussi – Android : ces 13 applications peuvent prendre le contrôle de votre smartphone, désinstallez-les vite !

Si le nom de MoqHao ne vous dit sûrement rien, peut-être que son autre appellation, XLoader, vous parle plus. Ce malware sévit depuis 2015, aussi bien sur Android que sur Windows ou macOS. Il cible de nombreux utilisateurs dans plusieurs pays du monde, dont la France, l'Allemagne, les États-Unis ou encore la Corée du Sud. En temps normal, vous êtes infecté après avoir installé le programme et l'avoir lancé. Cette dernière étape n'est plus nécessaire désormais.

Un malware Android dérobe vos informations personnelles sans avoir besoin d'être ouvert

Comme l'ont repéré les équipes de MacAfee, XLoader se répand quand vous recevez un SMS en apparence légitime. Par exemple celui d'un service de livraison indiquant que vous n'étiez pas là pour recevoir un colis. Un lien raccourci est mentionné. Si vous cliquez dessus, vous lancez le téléchargement du malware et êtes invité à l'installer, soi-disant pour gérer la livraison ou autre.

Sauf que cette fois-ci, le programme lance le vol de vos données de suite après ça, même si vous ne l'ouvrez pas. Et si vous le faites, il se fait passer pour le navigateur Chrome afin que vous lui accordiez encore plus de permissions dangereuses.

XLoader est capable de récupérer vos SMS, photos, liste de contacts, ou encore les détails de votre smartphone, entre autres. Il n'y a pas de secret : pour s'en prémunir, faites preuve de bon sens et n'installez pas des APK sans savoir d'où elles viennent et ce qu'elles font. Android pourrait d'ailleurs interdire automatiquement leur installation si certains critères sont remplis.