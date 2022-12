Android : la dernière mise à jour de sécurité est cruciale, installez-la sans tarder

On ne peut que vous conseiller d’installer dès que possible la dernière mise à jour de sécurité pour votre smartphone Android. En effet, les failles corrigées par Google peuvent s’avérer particulièrement dangereuses pour les utilisateurs, laissant la porte ouverte aux pirates pour installer des malwares et voler leurs données personnelles.

Vous le savez, il n’est pas rare qu’une nouvelle faille de sécurité soit découverte sur les appareils Android. Aussi, Google publie régulièrement des patchs correctifs pour protéger au mieux ses utilisateurs. Ce mois-ci, la dernière mise à jour est particulièrement bienvenue, au vu des vulnérabilités qu’elle vient corriger. Ainsi, la mise à jour de sécurité pour décembre 2022 vient refermer pas moins de 45 brèches au sein du système d’exploitation et 36 autres comprises dans des composants tiers.

Comme l’explique Google, quatre d’entre elles sont particulièrement dangereuses. Les voici :

CVE-2022-20472 : Faille d’exécution de code à distance dans Android Framework, affectant les versions 10 à 13 d’Android.

Faille d’exécution de code à distance dans Android Framework, affectant les versions 10 à 13 d’Android. CVE-2022-20473 : Défaut d’exécution de code à distance dans Android Framework, affectant les versions 10 à 13 d’Android.

Défaut d’exécution de code à distance dans Android Framework, affectant les versions 10 à 13 d’Android. CVE-2022-20411 : Défaut d’exécution de code à distance dans le système Android, affectant les versions 10 à 13 d’Android.

Défaut d’exécution de code à distance dans le système Android, affectant les versions 10 à 13 d’Android. CVE-2022-20498 : Défaut de divulgation d’informations dans le système Android, affectant les versions 10 à 13 d’Android.

Comment télécharger la dernière mise à jour de sécurité pour Android

Google précise que certaines autres vulnérabilités permettent aux pirates de prendre le contrôle du smartphone de leur victime, d’exécuter du code à distance ou encore de réaliser des attaques DDoS. Comme chaque mois, il est donc crucial d’installer le plus rapidement possible cette mise à jour de sécurité, afin de bénéficier de la meilleure protection possible contre les attaques malveillantes. Pour rappel, voici la marche à suivre :

Sur le même sujet — Android : des millions de smartphones sont vulnérables, une importante faille de sécurité découverte

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone Android

de votre smartphone Android Défilez jusqu’à trouver la section Mise à jour du logiciel

Lancez la recherche de mise à jour

Suivez les instructions pour installer cette dernière

Une fois votre smartphone redémarrer, vous bénéficierez alors d’une protection optimale contre les menaces. Il est possible que la mise à jour ne soit pas directement disponible sur votre smartphone il suffira alors d’attendre quelques heures et de répéter l’opération.