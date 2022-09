Google Play vous dit désormais quand votre mot de passe est compromis

Le Google Play Store a reçu une nouvelle mise à jour qui apporte de nombreuses fonctionnalités. Parmi elle, le suivi des brèches de sécurité. Désormais, la firme de Mountain View vous incitera à changer de mot de passe si c’est nécessaire.

Les brèches de sécurité sont monnaie courante sur le net et il est parfois difficile de suivre. Ai-je bien changé mon mot de passe sur cette application ? D’ailleurs, a-t-elle subi un piratage ou non ? Pas de panique, Google vous prend désormais par la main.

La dernière mise à jour du Google Play Store, analysée par Android Police, embarque une fonctionnalité plutôt intéressante sur ce sujet. Google vous incitera à changer de mot de passe en cas de besoin.

Le Google Play Store continue d’évoluer doucement mais sûrement

Cette nouveauté est incluse dans la version 36.22 des Services Google Play (encore non disponible chez nous). Si l’utilisateur essaye de se connecter à une application en utilisant la fonctionnalité de remplissage automatique, Google analysera automatiquement les anciennes brèches de sécurité.

Si elle en a connu une et que vous n’avez pas changé de mot de passe depuis, la firme de Moutain View vous indiquera alors qu’il serait peut-être temps de le faire. Cette suggestion permettra de ne pas avoir tout l’historique des piratages (médiatisés ou non) en tête. Bien évidemment, il est possible de faire sa tête de mule et de garder son mot de passe actuel… à vos risques et périls.

D’autres petites améliorations ont fait leur chemin vers le Play Store avec cette mise à jour. Wallet, par exemple, affiche désormais des indicateurs visuels pour déverrouiller et démarrer une voiture. D’autres ajouts, au sein du Play Store cette fois, ont été apportés. Les applications mises en avant affichent désormais plus d’informations afin que l’utilisateur voie en un coup d’œil si ça peut l’intéresser ou non. Encore une fois, un changement mineur mais qui contribue à améliorer le service.

De petites modifications qui arriveront dans nos contrées d’ici peu, et devraient permettre d’assurer un peu plus la sécurité de nos données.

Source : Android Police