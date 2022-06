Android : attention à SMS Factory, ce cheval de Troie peut faire exploser votre facture !

Les chercheurs en sécurité informatique mettent en garde les utilisateurs comme un nouveau malware capable de vider votre compte en banque. Ce cheval de Troie Android, baptisé SMS Factory, peut faire exploser le montant de votre facture téléphonique. Voici comment.

Les utilisateurs Android sont régulièrement la cible de nombreuses menaces. Rien qu'en mai 2022, les exemples n'ont pas manqué. Microsoft a par exemple assuré que des millions de smartphones Android étaient à la merci des pirates, la faute à de nombreuses failles de sécurité au sein d'applis Android populaires.

A la mi-mai, c'est au tour de Google de mettre en garde les utilisateurs contre un malware espion capable d'écouter toutes les conversations. Et début mai, une étude a démontré que plusieurs applications de nettoyage collectaient en réalité toutes vos données personnelles.

Avast met en garde contre SMS Factory

Cette fois-ci, on doit l'alerte du jour aux experts d'Avast, le célèbre logiciel antivirus. Les chercheurs ont découvert l'existence d'un cheval de Troie Android particulièrement dangereux. Ils l'ont baptisé SMS Factory, en raison de sa capacité à envoyer des SMS surtaxés et à passer des appels vers des numéros payants.

D'après Avast, ce malware se propage via des publicités malveillantes, des notifications push et des alertes affichées sur des sites proposant des hacks pour des jeux, des contenus X ou encore des sites de streaming vidéo gratuit. Le maliciel se cache dans une application via laquelle les utilisateurs peuvent accéder aux contenus précédemment cités.

Seulement et une fois installé sur le smartphone de la victime, SMS Factory efface toute trace de sa présence (aucune icône d'application sur l'écran d'accueil et aucun nom d'appli dans les paramètres). De fait, il est très compliqué pour la victime de connaître l'origine de ces dépenses supplémentaires sur sa facture téléphonique.

Jusqu'à 300 € supplémentaires sur la facture annuelle !

En effet, le malware peut faire grimper le montant de votre facture jusqu'à 6,5 € par semaine ou 313 € par an ! Notez qu'une autre version du malware en circulation peut extraire la liste de vos contacts pour se propager plus rapidement. Selon Avast, ce malware sévit dans le monde entier, avec des cas répertoriés en Russie, au Brésil, en Argentine, en Turquie, en Ukraine, En France et en Espagne. Pour se protéger de SMS Factory, les chercheurs d'Avast prodiguent plusieurs conseils :

Utilisez systématiquement les magasins d'applications officiels

I nstallez un antivirus sur votre smartphone

sur votre smartphone Evitez de télécharger des applications dont la publicité est faite via des vidéos courtes et des notifications push dans votre navigateur

Désactivez ou limitez les SMS surtaxés auprès de votre opérateur

Notez que cette dernière mesure est d'autant plus importante sur les smartphones des enfants.