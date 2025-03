Android 16 vide la batterie de ces téléphones à une vitesse inquiétante

La dernière bêta d’Android 16 devait corriger un problème de batterie, mais elle semble l’avoir aggravé. Plusieurs utilisateurs constatent une consommation excessive d’énergie sur leurs smartphones. Certains doivent même recharger leur appareil deux fois par jour.

Les versions bêta des systèmes d’exploitation permettent aux utilisateurs d’accéder en avant-première aux nouvelles fonctionnalités, mais elles ne sont pas exemptes de défauts. Google a récemment déployé Android 16 bêta 2.1, censée résoudre plusieurs bugs, dont un problème d’autonomie introduit par la version précédente. Cependant, de nombreux testeurs signalent que cette mise à jour a aggravé la situation, avec une batterie qui se vide encore plus vite.

Depuis le 27 février, date de sortie de cette mise à jour, les témoignages se multiplient sur les forums spécialisés. Le problème toucherait tous les smartphones Pixel compatibles avec la bêta d’Android 16. Certains utilisateurs affirment que leur autonomie a chuté de manière inquiétante, au point de devoir recharger leur téléphone deux fois par jour, même avec un usage modéré. Pour beaucoup, cette situation rend l’utilisation quotidienne de leur smartphone beaucoup plus contraignante.

La bêta 2.1 d’Android 16 provoque une perte d’autonomie sur les Pixel

Les retours des testeurs confirment un comportement anormal de la batterie. Un utilisateur rapporte que son téléphone, débranché à 9 heures du matin, affichait seulement 63 % de batterie après à peine une heure et demie d’utilisation de l’écran. D’autres constatent une décharge rapide même en veille, ce qui signifie que le smartphone continue de consommer de l’énergie de manière excessive, même lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce phénomène est particulièrement problématique pour ceux qui comptent sur leur téléphone pour une journée complète sans recharge.

Ce bug est d’autant plus surprenant qu’Android 16 est censé améliorer la gestion de l’énergie. Google a adopté une nouvelle approche de développement, appelée “Trunk Stable“, pour stabiliser son système plus rapidement et réduire les bugs dès les premières versions. Pourtant, la bêta 2.1 montre que des ajustements restent nécessaires avant la sortie officielle prévue en juin. Si certains utilisateurs ont constaté une amélioration de l’autonomie avec cette mise à jour, d’autres subissent encore une forte consommation d’énergie.

Google devra probablement déployer un correctif rapidement pour résoudre ce problème avant la version stable d’Android 16. Dans le passé, des problèmes similaires ont déjà été corrigés via des mises à jour mineures, ce qui laisse espérer une solution rapide pour les utilisateurs affectés.

