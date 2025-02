Among Us 3D est annoncé pour PC, avec une démo en prime

Après Among Us et Among Us VR, voici Among Us 3D, un jeu en vue à la première personne, mais sans réalité virtuelle. Nouveau carton en vue ?

Le studio Innersloth officialise la sortie à venir d'Among Us 3D, la version en trois dimensions et en vue à la première personne de son célèbre jeu multijoueur mêlant travail d'équipe et sabotage. Pour l'instant, le titre n'est annoncé que sur une plateforme : Steam, sur PC, donc. Il s'agit en fait du portage d'Among Us VR, Among Us 3D étant le même jeu, mais sans réalité virtuelle.

Les développeurs font d'ailleurs savoir qu'Among Us 3D et Among Us VR fonctionnent en crossplay, c'est-à-dire que les joueurs PC pourront rejoindre des parties accueillant des joueurs sur Meta Quest, Steam VR, PlayStation VR 2 et PICO. Ces deux titres ne sont par contre pas compatibles avec l'Among Us originel en 2D.

Une démo d'Among Us 3D bientôt disponible

On retrouve les principes de fonctionnement fondamentaux du jeu de base, avec un équipage de 4 à 10 joueurs, un ou plusieurs traîtres à identifier, et un chat vocal de proximité natif. Innersloth promet de nouveaux mini-jeux pour varier les tâches à réaliser sur le vaisseau. Des options de personnalisation du look sont aussi au programme, avec une vaste garde-robe de couvre-chefs, de gants et de skins.

Aucune date de sortie n'est communiquée pour l'instant, mais nous allons bientôt pouvoir tester cet Among Us 3D, puisqu'une démo est prévue à l'occasion du prochain Steam Néo Fest, qui se déroule du 24 février au 3 mars 2025. Cette version “n'inclut pas toutes les fonctionnalités ou tous les modes de jeu qui seront disponibles au lancement, comme la compatibilité crossplay avec Among Us VR ou des cosmétiques supplémentaires”, précise le studio, mais devrait nous donner un bon aperçu de ce à quoi ressemble le gameplay.

Sorti en 2018, Among Us deviendra un carton quelques mois après son lancement, bien aidé par le confinement lié à la COVID-19 et aux streams Twitch. Il coûte 4,49 euros, contre 9,49 euros pour Among Us VR. On peut s'attendre à un prix similaire à ce dernier pour AMong Us 3D.