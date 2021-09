Amazon s’engage à payer les études de 750 000 employés

Amazon s'engage à financer les études de 750 000 employés américains. En effet, le géant du e-commerce vient souhaite étendre les avantages en matière d'éducation et de formation professionnelle qu'il offre à ses salariés, grâce un investissement total de 1,2 milliard de dollars.

Les histoires autour d'Amazon et du traitement de ses employés sont nombreuses. Il faut dire que le géant du e-commerce n'a pas la réputation d'être l'entreprise la plus respectueuse de ses salariés, comme en témoigne une multitude d'histoires. Par exemple, nous avons récemment appris qu'Amazon allait espionner les mouvements de souris de ses employés. On se souvient également de cette polémique autour des licenciements décrétés par un algorithme qui note le travail des salariés.

À l'inverse, il arrive que le compagnie américaine profite de sa puissance pour améliorer le quotidien difficile de ses employés. En effet, Amazon vient d'annoncer que plus de 750 000 employés américains pourront bénéficier d'un financement intégrale de leurs études ou de leurs formations professionnelles. Cette mesure s'inscrit dans une volonté d'Amazon d'élargir les avantages offerts à ses employés grâce à un investissement total de 1,2 milliard de dollars d'ici 2025.

Amazon renforce ses aides à la formation

Par le biais du programme Career Choice ou Choix de carrière dans la langue de Molière, l'entreprise financera l'intégralité des frais d'inscription à l'université, tout comme les diplômes d'étude secondaire ou les certifications d'anglais seconde langue. En outre, Amazon ajoute trois nouveaux programmes de formation professionnelle qui permettront aux employés d'acquérir des compétences dans les domaines de la maintenance, de l'informatique, de l'expérience utilisateur et de la recherche et développement.

“Amazon est aujourd'hui le plus grand créateur d'emplois aux États-Unis, et nous savons qu'investir dans une formation professionnelle gratuite pour nos équipes peut avoir un impact énorme pour des centaines de milliers de familles à travers le pays”, assure Dave Clark, PDG de Worldwide Consumer chez Amazon.

Il poursuit : “Nous avons lancé Career Choice il y a près de 10 ans pour aider à éliminer les plus grands obstacles à la formation continue – le temps et l'argent – et nous l'étendons maintenant encore plus pour payer les frais de scolarité complets et ajouter plusieurs nouveaux domaines d'études”. Comme le précise Amazon, déjà près de 50 000 employés ont bénéficié du programme Career Choice à travers le monde.

