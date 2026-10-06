Amazon rend disponibles tous les films James Bond sur Prime Video, voici la liste complète

Détenteur des droits depuis des années déjà, Amazon ajoute enfin l’ensemble des films James Bond au catalogue de Prime Video.

james bond amazon prime video
Crédit : MGM

Prime Video accueille désormais tous les films de la licence James Bond. Amazon est devenu propriétaire du catalogue existant de 007 en 2022 avec le rachat de la MGM pour 7,7 milliards d’euros, mais la plateforme de streaming a tardé avant de les intégrer. Beaucoup d’entre eux y ont été disponibles à un moment donné, mais cette fois, ils devraient tous y rester.

Les 25 films de la franchise sont donc disponibles sur Prime Video dès à présent… sauf en France, où l’on a accès qu’aux 24 premiers longs-métrages. Le dernier opus, No Time to Die, n’est pour l’instant pas visionnable depuis notre territoire. On ne sait pas pour quelle raison, les restrictions liées à la chronologie des médias ne s’appliquant plus à cette oeuvre sortie au cinéma en 2021.

No Time to Die manque à l’appel en France

Voici la liste complète des films 007 qu’on peut retrouver sur Prime Video :

  • Dr. No

  • From Russia with Love

  • Goldfinger

  • Thunderball

  • You Only Live Twice

  • On Her Majesty’s Secret Service

  • Diamonds Are Forever

  • Live and Let Die

  • The Man with the Golden Gun

  • The Spy Who Loved Me

  • Moonraker

  • For Your Eyes Only

  • Octopussy

  • A View to a Kill

  • The Living Daylights

  • Licence to Kill

  • GoldenEye

  • Tomorrow Never Dies

  • The World Is Not Enough

  • Die Another Day

  • Casino Royale

  • Quantum of Solace

  • Skyfall

  • Spectre

  • No Time to Die (indisponible en France)

Amazon propose même deux films qui n’ont pas été produits par EON et qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la timeline officielle de James Bond : le Casino Royale de 1967 (une parodie de films d’espionnage avec un certain Orson Welles) et Never Say Never Again de 1983 (avec Sean Connery et l’implication de Warner Bros). Une émission de téléréalité, 007 : Road To A Million, fait aussi son apparition. Il s’agit d’une une série d’épreuves dignes de James Bond, avec Brian Cox dans le rôle de l’antagoniste.

De quoi patienter avant un nouveau film qui prend son temps pour arriver. Amazon MGM Studios a obtenu la direction créative des futurs projets 007 en 2025 seulement. Denis Villeneuve sera le réalisateur du prochain James Bond, mais on ne connaît pas l’identité du remplaçant de Daniel Craig.


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