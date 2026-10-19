Amazon fait chuter le prix du SSD Samsung 990 EVO Plus : 1 To de stockage et de belles performances pour votre PC

Le SSD Samsung 990 EVO Plus de 1 To est à un bon prix sur Amazon. Vous pouvez vous l’offrir à 153,99 €, soit environ 17 % de moins que la moyenne actuelle de ce modèle. Une belle occasion d’augmenter le stockage de votre PC avec un SSD rapide.

Samsung SSD 990 Evo plus

Les jeux et les applications prennent de plus en plus de place et vous vous retrouvez peut-être à supprimer régulièrement des fichiers pour en installer d’autres. Si votre PC dispose d’un emplacement supplémentaire, l’ajout d’un SSD permet de profiter de plus d’espace sans remplacer celui que vous utilisez déjà.

Le Samsung 990 EVO Plus de 1 To est à 153,99 € sur Amazon. C’est un bon prix sur modèle qui coûte en moyenne autour de 185 € ces trois derniers mois. Vous réalisez ainsi une économie d’une trentaine d’euros sur le SSD interne de Samsung.

Samsung 990 EVO Plus : un SSD de 1 To avec de bonnes performances

Le Samsung 990 EVO Plus offre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles pouvant atteindre 7 150 et 6 300 Mo/s respectivement. Il vous permet de transférer rapidement vos fichiers volumineux et de profiter de temps de chargement réduits dans vos jeux et applications.

Ce SSD interne est au format M.2 2280, avec une interface PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2. Il peut donc prendre place dans une tour comme dans un PC portable compatible. Vérifiez que votre ordinateur dispose d’un emplacement M.2 acceptant les SSD NVMe de ce format avant de l’acheter.

Enfin, le Samsung 990 EVO Plus est compatible avec le logiciel Samsung Magician. Ce dernier permet notamment de suivre l’état du SSD et de gérer ses mises à jour. Vous disposez ainsi des outils nécessaires pour surveiller votre stockage après son installation.


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