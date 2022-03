AliExpress : un PC et un chargeur à prix cassé

Depuis ce matin à 9h, AliExpress vous propose deux nouveaux codes de réduction pour des prix encore plus bas sur de nombreux articles. Parmi les offres, on trouve un PC portable et un chargeur 30W à prix mini. Retrouvez tous les détails de l'offre dans cet article.

Découvrir le PC portable Teclast à prix cassé

En ce moment chez AliExpress, vous pouvez notamment profiter du PC portable Teclast FS7 pour seulement 168,47€ au lieu de 205,47€. Pour profiter de ce prix exceptionnel, il vous suffit d'utiliser le code promo SDFRM072 lors de votre commande.

Pour moins de 170€, le PC Teclast FS7 vous propose un écran de 14,1 pouces, une résolution de 1920×1080 px, la techonologie IPS, Windows 10, 8Go de RAM, 128Go de ROM et un processeur Intel Apollo Lake.

Le PC portable est proposé sur le site d'AliExpress par la boutique officielle Teclast France. Il est expédié gratuitement depuis la France et livré en 3 jours.

Un chargeur rapide 30W Essager à moins de 6€

AliExpress vous propose également depuis ce matin le chargeur USB type-c rapide 30W Essager pour seulement 5,99€ au lieu de 7,39€. Pour bénéficier de cette offre, vous devez utiliser le code promo SDFRM069 lors de votre commande.

Découvrir le chargeur Essager 30W à prix cassé

Pour moins de 6€, vous profitez d'un chargeur double port 30W compatible avec une grande variété de protocoles de charge rapide. Grâce à son double port, il peut charger deux appareils en même temps. Il permet notamment de charger un iPad Pro 2021 en seulement 2 heures. Avec ce chargeur, vous pouvez également charger un iPhone 13 à 60% en seulement 30 minutes.

Vendu par la boutique officielle Essager, le chargeur 30W est expédié depuis la Chine et livré gratuitement en France.

Pour profiter de l'une de ces deux offres, vous n'avez qu'une seule chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site d'AliExpress. Attention, les offres ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles. Aussi, précisons que les prix détaillés dans cet article sont des conversions du dollar à l'euro.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.