AirPods : ces prototypes transparents dévoilent les entrailles des écouteurs

Nous connaissons tous le design blanc caractéristique des écouteurs sans fil d'Apple. Mais avant de les mettre au point, le constructeur avait conçu des prototypes transparents laissant apparaître ses composants. Le collectionneur Giulio Zompetti vient de les dévoiler sur son compte Twitter.

En octobre dernier, nous avons enfin pu découvrir les courbes des AirPods 3 qui bénéficient notamment de la réduction de bruit passive et de la spatialisation du son. Comme ses prédécesseurs, il est tout de blanc vêtu. Toujours est-il qu'avant de mettre au point le design caractéristique de ses écouteurs sans fil, Apple avait conçu plusieurs prototypes à l'apparence bien différente.

Cette révélation nous vient d’un certain Giulio Zompetti. Collectionneur de produits rares signés Apple, il a partagé sur Twitter deux photos de prototypes d'AirPoids au design transparent. On peut notamment y voir les composants de l'appareil ainsi qu'une bonne dose de colle. L'histoire ne dit toutefois pas si Apple avait prévu de commercialiser ces AirPods translucides. Mais cette éventualité apparaît comme improbable.

AirPods transparents : un prototype destiné aux ingénieurs

En effet, il est courant que de tels prototypes soient conçus en amont de la fabrication d'un produit. Un moyen pour les ingénieurs d'examiner leur conception et de repérer d'éventuels problèmes. Ainsi, ne vous attendez pas à les voir débarquer prochainement sur le marché. Pour mémoire, les AirPods et les AirPods Pro sont seulement disponibles en blanc. Malgré les doléances de certains utilisateurs, Apple n'a toujours pas mis au point des écouteurs affublés d'un autre coloris.

Si ce design d'écouteurs translucides vous séduit, on vous recommande de vous orienter vers les Nothing Ear 1 dont vous pouvez lire le test ici. Et pour cause, ces écouteurs sont affublés d'une tige transparente à l'instar des prototypes d'AirPods susmentionnés.

Sachez que Zompetti parvient régulièrement à mettre la main sur des produits Apple qui ne sont normalement pas censés sortir du labo de la Pomme. Dernièrement, il a notamment dévoilé des images d'un prototype de chargeur 29W ainsi qu'un prototype de l'iPhone originel. Vous pouvez admirer tout ça ci-dessous.