AirBnb utilise l’Intelligence Artificielle pour renforcer sa lutte contre les locations fictives ou mensongères

AirBnb est en guerre contre les fêtards qui ne respectent pas les règles, mais aussi contre les locations fictives, un fléau de plus en plus courant à travers lequel des personnes mal intentionnées proposent de louer des biens qui ne leur appartiennent pas ou pire encore, qui n’existent pas du tout.

La plateforme de mise en relation entre les propriétaires et les vacanciers annonce opérer une inspection générale des biens enregistrés sur le site. Des employés de la compagnie seront chargés de déterminer la véracité des informations et documents fournis par les propriétaires, et seront épaulés dans leur tâche par une technologie basée sur l’IA.

La procédure de vérification risque d’être quelque peu fastidieuse pour les propriétaires. En effet, la compagnie demandera aux hôtes « d’entrer dans la propriété et d’ouvrir l’application Airbnb. Le GPS vérifiera qu’ils se trouvent à la bonne adresse, et une intelligence artificielle sera utilisée pour comparer les photos en direct avec celles que l’hôte utilise sur l’annonce. »

AirBnb s’attaque aux locations mensongères ou fictives avec l’aide de l’IA

De plus, pour les biens déjà inscrits sur Airbnb, les employés vont passer en revue tous les historiques de location ainsi que leurs descriptions. Les locations mensongères ou inexistantes et les fêtes non autorisées sont de véritables problèmes pour la compagnie. Elles dégradent la confiance dans le service et, au final, font baisser le chiffre d’affaires. C’est pourquoi, d’après Associated Press, « Airbnb affirme avoir supprimé 59 000 fausses annonces et empêché 157 000 autres de rejoindre la plateforme cette année ».

Les propriétés mises en location sur Airbnb seront tout d’abord vérifiées en France, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, et en Australie. Les biens certifiés conformes seront affublés d’un badge dès février 2024. Par ailleurs, en avance du grand redesign d’automne qui devrait intervenir dans les prochaines semaines, le PDG de la compagnie annonce que les deux filtres les plus demandés par les internautes vont faire leur apparition, la taille des lits, par exemple, ou être remis en activité, comme le critère « animaux acceptés », disparu depuis 2021.