L’ado parti dans l’espace avec Jeff Bezos révèle n’avoir jamais rien acheté sur Amazon

Oliver Daemen, l'adolescent qui s'est envolé dans l'espace en même temps que Jeff Bezos, n'a jamais rien acheté sur Amazon. Le jeune homme de 18 ans a fait cette confidence au fondateur d'Amazon peu avant le décollage. Evidemment, le milliardaire a été surpris par la révélation de l'adolescent.

Ce 20 juillet 2021, Jeff Bezos, fondateur et ancien PDG d'Amazon, est parti dans l'espace à bord du vaisseau New Shepard, conçu par sa société d'aérospatiale Blue Origin. L'homme le plus riche du monde embarquait avec trois autres personnes : son frère Mark Bezos, Wally Funk, une célèbre pilote de 82 ans, et Oliver Daemen, un néerlandais de 18 ans.

Le jeune homme, dont le père est le patron de la société d’investissement Somerset Capital Partners, a obtenu un siège à bord du vaisseau après le désistement du vainqueur des enchères. Resté anonyme, le vainqueur a été contraint de refuser le vol à cause de “conflits d'horaires”. Blue Origin s'est alors rabattu sur le second meilleur enchérisseur, Joes Daemen. L'homme d'affaires a préféré laisser sa place à son fils, fasciné par l’espace, la Lune et les fusées depuis l'enfance.

Jeff Bezos a été surpris par la confidence d'Oliver Daemen

Dans une interview accordée à Reuters, Oliver Daemen est revenu sur les circonstances du vol et sa rencontre avec les autres membres de l'équipage. Peu avant le décollage, le jeune néerlandais, titulaire d’une licence de pilote privé, a révélé à Jeff Bezos qu'il ne faisait pas partie des nombreuses personnes qui achètent sur Amazon.

“J'ai dit à Jeff que je n'avais en fait jamais acheté quelque chose d'Amazon”, explique Oliver Daemen lors d'une interview à l'aéroport d'Amsterdam. Comme on pouvait s'y attendre, Jeff Bezos a été complètement désarçonné par l'aveu d'Oliver. “Oh, wow, il y a longtemps que j'ai entendu quelqu'un dire ça”, s'est amusé le fondateur d'Amazon, visiblement plus amusé que vexé.

Dans le reste de l'interview, le passionné d'aérospatiale révèle pourquoi Blue Origin l'a choisi après la défection de l'enchérisseur numéro 1. “Nous n'avons même pas payé près de 28 millions de dollars, mais ils m'ont choisi parce que j'étais le plus jeune et que j'étais également pilote et que j'en savais aussi beaucoup de choses à ce sujet”, avance Oliver Daemen.

