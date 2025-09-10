Acheter une clé Windows 11 pourrait bientôt coûter beaucoup plus cher, voici pourquoi

Et si c'était la fin des clés Windows 11 à 2 ou 3 euros disponibles en quelques clics sur Internet ? Microsoft est engagée dans une action qui pourrait tout changer en Europe. On vous explique.

Utiliser le système d'exploitation Windows n'est pas gratuit. Il faut payer une licence, même si dans l'immense majorité des cas on ne s'en rend pas compte vu qu'elle est intégrée dans le prix de l'ordinateur. C'est surtout visible lorsque vous achetez un PC chez un revendeur qui monte les siens, ou quand vous le faites vous-même. Microsoft vend les clés d'activation de Windows 11 Famille 145 €. Le prix grimpe à 259 € pour la version Pro par exemple.

Pourtant, personne ou presque ne débourse cette somme élevée. La raison est simple : il suffit de taper “clé activation Windows 11” dans un moteur de recherche pour tomber sur des dizaines de revendeurs les proposant à quelques euros, parfois moins de un. Cela semble trop beau pour être vrai, mais c'est l'un des rares cas où ça l'est. Pas d'arnaque, la clé fonctionne exactement comme celle que vous auriez pu vous procurer pour bien plus cher. Microsoft ne le voit pas d'un bon œil.

Pourquoi le prix des clés d'activation de Windows 11 et Office pourrait grimper en flèche

La firme de Redmond est actuellement en procès avec ValueLicensing, un revendeur basé au Royaume-Uni. Le 11 septembre 2025 se tient une audience devant une instance britannique appelée Competition Appeal Tribunal (CAT). L'enjeu est important : il s'agit de déterminer si vendre des clés d'activations de Windows et Office à bas prix est légal en Europe.

Actuellement, rien n'empêche quelqu'un de le faire et de fixer ses propres tarifs. Mais Microsoft avance que les éléments constituant l'interface de ses logiciels sont protégés par le droit d'auteur. Dans ce cas, leur revente par des tiers sous la forme de clé d'activation est interdite.

Jonathan Horley, le patron de ValueLicensing, explique à The Register que “si l'argument de Microsoft est correct, cela signifierait que l'ensemble du marché de la revente en Europe ne devrait pas exister“. On comprend donc en quoi la décision de la CAT pourrait avoir de très lourdes conséquences en France et plus globalement sur le Vieux continent. Notons que même si elle donne raison au géant américain, il faudra encore attendre plusieurs mois pour en voir les effets.