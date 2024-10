Accéder à Internet permet de lutter plus efficacement contre le cancer, cette étude montre un lien étonnant

Au même titre que d'autres aspects sociaux comme le niveau de vie, l'accès à Internet serait un facteur déterminant dans la lutte contre le cancer. Il existe un lien surprenant entre les deux. Explications.

De nombreuses études pointent les facteurs influant sur ce fléau qu'est le cancer. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'accès aux infrastructures de soins n'est pas le plus déterminant. Ce point participe à hauteur de 20 % aux résultats mesurés en matière de santé. En revanche, 40 % relèvent de ce que l'on appelle le statut socio-économique. “Il s'agit de choses comme votre niveau de revenu, votre niveau d'éducation et les ressources disponibles dans votre communauté“, détaille la professeure Carole Myers de l'Université du Tennessee.

Une nouvelle recherche ajoute un élément à la liste. Menée aux États-Unis auprès de 305 198 patients diagnostiqué entre 2019 et 2021 comme atteint d'un type de cancer du poumon, elle montre l'importance de l'accès à Internet. Les scientifiques ont croisé les données de la base nationale du cancer avec celles de l'Airband Initiative de Microsoft. Elle recense la disponibilité des connexions haut débit (25 Mbit/s en téléchargement et 3 Mbit/s en téléversement à l’époque de son lancement) aux USA.

En y réfléchissant bien, c'est assez logique. Qinjin Fan, un des auteurs de l'étude, résume : “L’accès au haut débit est étroitement lié à l’utilisation de la télémédecine. Cette approche profite à la fois aux patients et aux prestataires en réduisant la distance, le temps et les coûts associés. Nous pensons que c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé des associations plus fortes pour les individus résidant dans des zones non métropolitaines“.

La pandémie de Covid-19 en 2020 a en effet forcé un recours massif à Internet et ses possibilités. Or, “un accès accru au haut débit, combiné à l'expansion des services de télémédecine […] est associé à la qualité des soins contre le cancer“, conclue l'étude. Il est important de noter que cette dernière n'évalue pas l'impact de l'accès au Web sur le taux de survie des patients. Mais elle montre que les patients qui en bénéficient reçoivent plus de recommandations de soins adaptés, qui elles ont un effet bénéfique prouvé.

Source : CNET