Abonnés Orange : vérifiez votre espace client, il contient peut-être une bonne surprise

Orange cherche à fidéliser ses clients en leur proposant des offres à tarifs préférentiels. Certains abonnés le constatent dans leur espace client. N'hésitez par à ouvrir le vôtre, on ne sait jamais.

Il n'a jamais été aussi simple de changer de fournisseur d'accès Internet (FAI) ou d'opérateur mobile. Face aux augmentations régulières du prix des offres, les utilisateurs n'hésitent pas à regarder si l'herbe est plus verte ailleurs et à basculer chez la concurrence. Quitte à faire la même chose en sens inverse au grès des promotions et autres avantages proposés à tel ou tel moment de l'année. Face à cette pratique, Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom doivent ruser pour garder les clients dans leur giron.

À ce jeu là, Orange est plutôt agressif, dans le bon sens du terme. On se souvient qu'en octobre 2024, le FAI avait augmenté les débits de toutes ses offres Fibre, sans que cela impacte les tarifs. Encore mieux : certains abonnés ont vu leur facture fixe baisser de 8 €, là encore de manière automatique et sans contrepartie d'aucune sorte. Le passage à la nouvelle année n'a pas freiné la politique de fidélisation d'Orange puisque d'autres clients ont eu droit à une bonne surprise.

Orange propose une offre très intéressante à certains de ses clients

En se connectant à son espace client, un abonné Orange a vu une recommandation qu'il n'a pas pu ignorer : passer de son forfait mobile 2H/20 Go payé 14,99 € par mois à un forfait 110 Go 5G illimité en appel pour 13,99 €/mois. Le tout sans engagement et sans frais de changement d'offre. Aucune raison de refuser.

Lire aussi – Abonnés Orange, les programmes Disney s’invitent gratuitement dans vos offres

Notez qu'on ne sait pas exactement qui sont les personnes concernées. Il est probable que ce soit réservé à celles et ceux qui bénéficient d'un forfait limité à l'origine.Toujours est-il que c'est une excellente nouvelle si vous envisagiez de passer à une offre plus avantageuse. Même si vous n'avez pas reçu de mail à ce propos, vérifiez si votre espace client n'affiche pas quelque chose de similaire. Ça ne coûte rien après tout.