A-t-on encore le droit d’écouter de la musique en voiture ? Des vidéos sèment le doute

Plusieurs internautes affirment que depuis le 1er juillet 2024, il est interdit d'écouter de la musique au volant sous peine de se voir infliger une amende de 35 euros. Vrai ou faux ?

Si vous naviguez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu des vidéos récentes concernant une soi-disant nouveauté du Code de la route en vigueur depuis le 1er juillet 2024. Sur TikTok par exemple, l'une d'elle a dépassé le million de vues. On y voit un internaute déclarer : “Toi qui as l'habitude d'écouter de la musique, ce sera fini. Si tu écoutes de la musique en conduisant, tu auras une amende de 35 euros. Tu ne rêves pas, tu auras une amende de 35 euros. Ce n'est pas une fake news. Allez juste taper sur internet. Il existe Google et vous verrez bien.”

En effet, le moteur de recherche renvoie à d'autres déclarations de ce genre. Ce que l'on peut confirmer de prime abord, c'est que le Code de la route a bien été modifié au 1er juillet. Mais le changement n'a absolument rien à voir avec la musique puisqu'il concerne l'obligation d'installer un limitateur de vitesse sur toutes les nouvelles voitures vendus dans l'Union européenne. Qu'en est-il de la question initiale alors ?

Est-ce que les automobilistes ont toujours le droit d'écouter de la musique au volant ?

La réponse est simple : oui, vous avez tout à fait le droit d'écouter de la musique en conduisant, même après le 1er juillet. Les vidéos que vous avez pu voir (ou que vous verrez) racontent n'importe quoi. Profitons-en pour rappeler qu'il n'y a pas de règle concernant le volume de l'écoute, mais que selon l'article R412-6 de Code de la route, le conducteur “doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent“. Vous devez donc être capable d'entendre les sirènes des ambulances ou des pompiers, de même que les klaxons.

Lire aussi – Cette nouvelle infraction du Code de la route peut vous coûter cher

C'est rare, mais selon son appréciation, un policier pourra vous verbaliser si vous mettez la musique trop fort, en application de l'article R318-3 qui stipule que “les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains“. Enfin, n'oubliez pas qu'il est strictement interdit d'utiliser un casque ou des écouteurs pendant que vous conduisez. Cela peut vous valoir 135 € d'amende et 3 points en moins sur le permis.

Source : France Info