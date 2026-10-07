138 € de moins sur la Honor Pad X9a : la tablette de 11,5 pouces passe sous les 115 €

La Honor Pad X9a, une tablette pas cher avec écran 120 Hz est encore plus abordable grâce à une double réduction en cours chez AliExpress. Elle est à environ 112 € au lieu des 249,90 € affichés sur le site français de Honor.

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La Honor Pad X9a dispose d’un écran confortable de 11,5 pouces pour regarder des films, lire ou simplement naviguer sur le web. Un budget d’un peu plus de 110 € suffit pour l’acheter en ce moment.

AliExpress affiche la tablette à 123,89 € dans sa version WiFi avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Saisissez ensuite le code PHD12 une fois le produit ajouté au panier pour profiter d’une remise supplémentaire de 12 €. Le prix final passe ainsi à 111,89 € au lieu de 249,90 €, soit une baisse d’environ 55 %. Vous économisez 138 €.

Il s’agit de la version européenne de la Honor Pad X9a, expédiée depuis l’entrepôt français d’AliExpress. Vous bénéficiez de la livraison gratuite et l’offre porte le badge Marque+, ce qui veut dire que le produit est certifié authentique.

Honor Pad X9a : de la place pour vos vidéos, sans dépasser les 120 €

Honor propose ici un écran de 11,5 pouces, avec une définition de 2508 × 1504 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. C’est un écran de bonne facture pour le prix de la tablette. La Honor Pad X9a embarque aussi quatre haut-parleurs et est propulsée par le processeur Snapdragon 685.

Ce dernier est épaulée par de 6 Go de RAM. C’est une configuration adaptée aux usages courants : navigation, vidéos, mails et applications peu gourmandes. La tablette dispsoe également de128 Go de stockage interne.

La Honor Pad X9a embarque par ailleurs une batterie de 8300 mAh, compatible avec une charge rapide de 35 W. Elle est habillée d’un boîtier métallique qui lui confère une apparence plus premium que les références habituelles à son prix.