10 raisons de craquer pour le Samsung Galaxy S21

Le Samsung Galaxy S21 est désormais disponible. Le nouveau flagship du constructeur de smartphones numéro 1 au monde vous fait de l'œil ? À nous aussi, et on vous explique pourquoi.

Samsung a officiellement dévoilé sa série haut de gamme des Galaxy S21, comprenant trois modèles : les S21, S21+ et S21 Ultra. Le constructeur sud-coréen nous propose une nouvelle fois des produits premium parmi les meilleurs du marché. Nous avons retenu dix raisons de se laisser tenter.

Des champions de la photo

Samsung s'est également imposé au fil des années comme la marque des photophones. Ses nouveaux appareils haut de gamme ne font pas exception. Les Galaxy S21 et S21+ embarquent un triple capteur photo composé d'un module principal 12 MP Dual Pixel f/1,8, d'un ultra grand-angle 12 MP f/2,2 et d'un téléobjectif 64 MP f/2,0 avec zoom hybride x3. De quoi impressionner la galerie grâce à la qualité et la justesse de vos clichés. Et que dire du Galaxy S21 Ultra, qui vient bousculer le marché avec ses cinq capteurs photo. Le module principal de 108 MP f/1,8 est accompagné d'un ultra grand-angle 12 MP Dual Pixel f/2,2, de deux téléobjectifs 10 MP Dual Pixel (f/2,4 et zoom optique x3 pour l'un, f/4,9 et zoom optique x10 sur l'autre), ainsi que d'un capteur ToF avec autofocus laser pour la profondeur de champ. Le tout avec stabilisation optique, mise au point rapide et toutes les fonctionnalités logicielles de Samsung, dont le fameux mode nuit.

Tous compatibles 5G

Les trois appareils supportent tous nativement la nouvelle génération de réseau mobile, qui est disponible en France depuis quelques semaines et dont le déploiement doit s'accélérer dans les mois qui viennent. Orange, SFR et Bouygues Telecom ont lancé leurs forfaits 5G, alors que Free Mobile l'a incorporé sans surcoût dans son abonnement principal. Elle risque de devenir indispensable dans les années qui arrivent, et comme il est probable que vous gardiez votre nouveau smartphone un bout de temps, il est important de privilégier un modèle 5G comme le Galaxy S21 pour ne pas à avoir à réinvestir prochainement dans un mobile supportant la 5G. Pensez à l'avenir.

Le meilleur écran de l'industrie mobile

Chaque année, c'est la même rengaine : les Galaxy S sont équipés de la meilleure dalle que l'on peut trouver sur un smartphone, le savoir-faire de Samsung n'est plus à prouver en la matière. On a ainsi droit à un écran Dynamic AMOLED avec HDR 10+ et verre de protection Gorilla Glass Victus résistant aux chutes, chocs et rayures. Pour les amateurs d'écran plat, les S21 (6,2 pouces) et S21+ (6,7 pouces) sont pour vous. Leur dalle profite d'une définition Full HD+ 1080p. Ceux qui préfèrent l'incurvé trouveront leur bonheur avec le S21 Ultra et son écran de 6,8 pouces avec qualité Quad HD+ 1440p. Cerise sur le gâteau, tous les modèles jouissent d'une fréquence de rafraichissement jusqu'à 120 Hz. Celle-ci est variable, c'est-à-dire que le smartphone peut la faire descendre et augmenter automatiquement et à volonté en fonction des besoins pour préserver la batterie.

Le top d'Android

Avec son interface One UI, Samsung nous propose l'expérience Android la plus complète et la mieux pensée. Les smartphones de la série Galaxy S21 sont lancés sous la dernière mouture de la surcouche : One UI 3.1, basée sur Android 11. Ils recevront également des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité régulières durant trois ans. Exclusivité Samsung, le mode DeX permet de profiter d'une véritable expérience PC de bureau lorsque le smartphone est connecté à un écran externe, que ce soit avec ou sans fil.

Un lecteur d'empreintes plus rapide, pratique et sécurisé

Le lecteur d'empreintes des Galaxy S21 est positionné sous l'écran, la solution la plus pratique pour l'utilisateur. Il s'agit d'une toute nouvelle génération de capteur d'empreintes, plus sécurisé grâce à la capture de 70% de données biométriques supplémentaires et plus pratique car 77% plus grand, pas besoin de poser le doigt pile au bon endroit pour déverrouiller son mobile donc.

Le S-Pen n'est plus réservé qu'aux seuls Note

Le stylet S-Pen est un accessoire qui a fait la popularité de la gamme Galaxy Note, il devient pour la première fois compatible avec un smartphone Galaxy S. Seul le S21 Ultra supporte le S-Pen, qu'il est possible d'acheter à part pour 40 euros. Formidable outil de productivité, il permet de contrôler son smartphone à distance, pour prendre une photo ou gérer la lecture multimédia par exemple. Il sert aussi à passer des slides lors d'une présentation, à dessiner, ou à écrire de manière manuscrite sur son mobile (avec possibilité de convertir le texte écrit à la main en texte tapé).

Des performances turbo

Les Galaxy S21 sont rapides, très rapides. Et extrêmement puissants. Ils sont équipés de la toute première puce gravée en 5nm de Samsung, l'Exynos 2100. Celui-ci promet des performances supérieures à hauteur de 30% au niveau du CPU (processeur) et de 40% en ce qui concerne le GPU (traitement graphique) par rapport à l'Exynos 990 des Galaxy S20. Et ce n'est pas la seule prouesse du chipset, qui est aussi plus efficace énergétiquement que les anciens modèles. : la consommation de batterie en sera amoindrie, et l'autonomie ne s'en portera que mieux.

La recharge sans fil toujours aussi pratique

Les trois modèles de la série Galaxy S21 sont compatibles avec la recharge sans fil, bien plus pratique que la traditionnelle charge filaire. Supportant une puissance de 15W, les smartphones sont rechargés en un rien de temps sans devoir s'embarrasser d'un câble. Et surtout, avec la recharge sans fil inversée, vous allez pouvoir redonner vie à vos accessoires qui sont tombés à plat, comme vos écouteurs wireless, grâce à la batterie du smartphone, qui fait alors office de banque de charge pour d'autres appareils. La recharge sans fil inversée des Galaxy S21 atteint 9W, deux fois plus que celle de la génération précédente.

Un prix en baisse

Alors que le tarif des smartphones haut de gamme a tendance à grimper ces dernières années, Samsung casse la tendance et baisse ses prix. Toutes les variantes des S21, S21+ et S21 Ultra sont moins chères que leurs pendants de la série S20 l'année dernière, alors même que l'on compare des modèles 5G à des modèles 4G.

Galaxy S21 5G 128Go : 859€

Galaxy S21 5G 256Go : 909€

Galaxy S21+ 5G 128Go : 1059€

Galaxy S21+ 5G 256Go : 1109€

Galaxy S21 Ultra 5G 128 Go : 1259€

Galaxy S21 Ultra 5G 256 Go : 1309€

Galaxy S21 Ultra 5G 512 Go : 1439€

Des bonus de précommande

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sortent officiellement le 29 janvier 2021, mais il est possible de les précommander du 14 au 28 janvier. Et comme d'habitude, Samsung a prévu de récompenser les consommateurs qui précommandent un nouveau smartphone. Un exemplaire de Galaxy SmartTag, un tracker qui permet de retrouver un objet perdu ou volé, est offert pour tout achat d'un de ces trois smartphones.

Et ce n'est pas tout puisque des écouteurs sans fil vous seront aussi offerts. Si vous optez pour un Galaxy S21 ou S21+, ce sont les Galaxy Buds Live que vous obtiendrez comme cadeau. En cas d'acquisition d'un Galaxy S21 Ultra, vous repartirez avec les tous nouveaux Galaxy Buds Pro, dont la valeur est évaluée à 229 euros.

