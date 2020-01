Symbole du téléchargement illégal en France, le portail Zone-Telechargement change encore de nom. Il devient Zone-Annuaire, un choix fait dans l’objectif de contourner le déréférencement de Google. Un changement de nom qui intervient après un long et tumultueux parcours.

Un site qui propose du téléchargement gratuit ne peut évidemment vivre que de dons ou de revenus publicitaires. Et, autant pour l’un que pour l’autre, ils sont fonction de l’audience. C’est logique. Or, pour avoir de l’audience aujourd’hui, il n’y a qu’une seule solution : Google. Grand manitou du référencement, le moteur de recherche reste le passage obligé pour une très grande majorité des Internautes aujourd’hui, malgré les nombreux efforts de la concurrence.

Si vous n’êtes pas référencé dans le moteur de recherche de Google, vous n’existez simplement pas. Difficile donc dans ces conditions de monétiser son audience. C’est le problème rencontré par Zone-Telechargement, sulfureux site de téléchargement illégal aux multiples incarnations qui, dans sa dernière mouture, a été déréférencé de Google. Pour contourner le problème, les administrateurs ont changé le nom du site pour devenir Annuaire-Telechargement. Avant de revenir à l’ancien et même utiliser les deux domaines parallèlement.

Il n’en a plus le nom, mais il garde la fonction

Mais cela n’a semble-t-il pas été suffisant. Zone-Telechargement change donc une fois de plus de dénomination et d’URL. Le site s’appelle désormais Zone Annuaire, supprimant ainsi le terme « Telechargement » qui est certainement aujourd’hui trop connoté. Cependant, le principe reste le même que précédemment : un annuaire de lien de téléchargement direct (et illégal, précisons-le à nouveau).

Zone-Telechargement, tout le monde connaît au moins son nom. Il faut dire que ce site, lancé en 2010, était classé au 11e rang des sites les plus visités en France. Il était même 1er dans la catégorie des annuaires de liens. Un français sur 20 consultait le site. C’était avant bien sûr sa fermeture brutale le 28 novembre 2016 par la gendarmerie nationale. Depuis, les concepteurs du site ont vécu de nombreux déboires, entre piratage de leurs bases de données et déréférencement de Google.