YouTube ajoute près de 4000 émissions gratuites à son catalogue

Google vient d’annoncer avoir ajouté gratuitement près de 4000 émissions à son catalogue de vidéos YouTube. Celles-ci devraient être financées grâce aux publicités présentes entre chaque épisode.

YouTube s’attaque au marché de la télévision en proposant sur son catalogue des émissions gratuites avec des publicités. Le service de vidéo à la demande de YouTube n’est pas le seul acteur du marché à offrir de telles émissions, puisque des services similaires tels que Tubi, Xumo, Plex ou encore Roku permettaient déjà de visionner du contenu TV en streaming.

Depuis 2018, YouTube diffusait déjà certains films gratuitement avec des publicités, dont les sagas Terminator et Rocky. YouTube hébergerait actuellement plus de 1 500 films gratuits appartenant à des sociétés telles que Disney, Warner Bros., Paramount Pictures, Lionsgate ou encore FilmRise. Cependant, l’arrivée d’émissions devrait permettre à la plateforme de s’assurer que ses abonnés passent plus de temps sur son application, portant ainsi un grand coup à la télévision traditionnelle.

Les émissions gratuites arrivent sur YouTube, mais pas pour tous

Au total, ce sont près de 4000 épisodes d’une centaine d’émissions plus ou moins vieilles et qui proviennent de différentes chaînes qui rejoignent le catalogue de YouTube. On peut notamment citer Hell's Kitchen avec le célèbre chef cuisinier Gorden Ramsay, Andromeda ou encore Heartland. Google précise que beaucoup sont disponibles en 1080p (FHD+) avec un son surround 5.1 sur les appareils pris en charge.

Malheureusement pour nous, nous ne devrions pas avoir accès aux nouvelles émissions du catalogue de YouTube. En effet, Google a indiqué que pour l’instant, seuls les États-Unis profiteront de cette nouvelle fonctionnalité. On espère que si ces émissions viennent à avoir du succès outre Atlantique, YouTube songera probablement à diffuser d’autres contenus TV dans davantage de pays comme la France. Si une telle offre venait à arriver en France, on peut craindre que Salto ne voit sa croissance fortement ralentir, alors que la plateforme peine à dépasser le million d’abonnés.

Les Américains pourront vraisemblablement accéder aux shows depuis leur ordinateur, sur l’application sur smartphone, mais également sur les TV connectées qui utilisent l’application YouTube. Pour rappel, Google veut même aller plus loin dans son offensive contre la télévision en diffusant des chaînes gratuites sur Google TV. Pour cela, Google serait en négociations avec des fournisseurs de téléviseurs intelligents comme Sony et TCL pour proposer ce service sur leurs appareils.

