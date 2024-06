YouTube Music : passer à la chanson suivante sur iOS devient encore plus simple

Dans le but d'harmoniser l'expérience utilisateur entre les différentes plateformes, YouTube Music a finalement introduit une fonctionnalité très demandée dans son application iOS : la possibilité de glisser vers la gauche ou vers la droite pour naviguer entre les chansons.

YouTube Music permet enfin aux utilisateurs d’iPhone de passer à la chanson suivante avec un petit balayage. Ce geste simple mais intuitif est depuis longtemps un élément essentiel de la version Android de l'application, et son arrivée sur iOS est un ajout bienvenu pour les amateurs de musique qui utilisent des appareils Apple.

Avec la dernière mise à jour, la version 7.04, YouTube Music pour iOS dispose désormais d'une page « En lecture » remaniée qui permet aux utilisateurs de glisser sans effort sur la pochette de l'album pour passer d'un titre à l'autre. Ce geste simple remplace la nécessité d'appuyer précisément sur les commandes de la chanson suivante ou précédente en bas de l'écran, offrant ainsi un moyen plus naturel et plus fluide de contrôler la lecture.

Lire également – YouTube Music sur Android se dote enfin de cette fonctionnalité indispensable

L’application YouTube Music sur iOS s’aligne sur Android

L'introduction de gestes de balayage pour la navigation dans les chansons peut sembler une amélioration mineure, mais elle représente une avancée significative pour l'expérience globale de l'utilisateur. Les amateurs de musique sont souvent amenés à parcourir des albums et des listes de lecture lorsqu'ils sont en déplacement, et la possibilité de passer rapidement d'une chanson à l'autre d'un simple geste de balayage peut rendre la recherche d’une chanson beaucoup plus simple.

Cette mise à jour corrige surtout disparité de longue date entre les versions iOS et Android de YouTube Music. Alors que les utilisateurs d'Android bénéficient depuis longtemps de cette fonctionnalité pratique, les utilisateurs d'iOS devaient naviguer dans les albums et les listes de lecture à l'aide des boutons.

L'arrivée des gestes de balayage pour la navigation dans les chansons sur iOS coïncide avec une autre mise à jour récente de YouTube Music : l'introduction d'une fonction d'amélioration de la qualité de vie. Cette amélioration permet d'éliminer le temps de sélection des chansons en se souvenant de la dernière chanson écoutée par l'utilisateur et de sa file d'attente, ce qui simplifie encore l'expérience d'écoute de la musique.