YouTube chamboule l’interface de son lecteur vidéo, les utilisateurs détestent

YouTube teste un nouveau lecteur vidéo, avec une interface rafraichie collant mieux aux standards actuels. Mais celle-ci a soulevé une levée de boucliers de la part de certains utilisateurs. On lui reproche notamment la perte de fonctionnalités relatives au contrôle du volume.

YouTube est en train de déployer une nouvelle interface pour le lecteur vidéo de sa version web. Celle-ci apporte un vent de modernité d'un point de vue esthétique, mais les quelques personnes qui l'ont reçue critiquent son manque d'ergonomie. On s'aperçoit que les icônes pour mettre en pause ou lancer la lecture et pour passer à la vidéo suivante en bas à gauche sont désormais intégrées dans une capsule avec effet de transparence, tout comme la durée de la vidéo et le chapitrage.

Le bouton de contrôle du volume est quant à lui déporté vers la droite de l'écran, rejoignant les options de lecture automatique, de sous-titres, de qualité vidéo, de Chromecast et de choix du format du lecteur (plein écran, cinéma, réduit). Tous ces éléments en bas à droite ne sont plus affichés de manière indépendante, mais font partie d'une grande barre de menu arrondie.

Le nouveau lecteur vidéo de YouTube ne fait pas l'unanimité

Cette interface est plus en adéquation avec les normes de design du moment. Elle a aussi le mérite de mieux mettre en valeur les différentes options disponibles, qui sont plus visibles grâce au fond gris placé derrière elles. Mais d'un point de vue de l'ergonomie, les utilisateurs qui ont pu tester ce nouveau lecteur ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont on règle désormais le volume des vidéos.

D'après les témoignages, il n'est plus possible de simplement survoler l'icône du volume pour le diminuer ou l'augmenter à la volée grâce à la barre de contrôle qui apparaît. En outre, les touches haut et bas du clavier ne seraient plus prises en charge pour régler le volume de YouTube. Il s'agirait d'une régression de l'expérience si ces informations se vérifient, mais Google a encore le temps de corriger le tir avant d'imposer son nouveau lecteur à tous les utilisateurs.