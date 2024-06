Xiaomi réveille la princesse qui est en vous avec un smartphone inspiré par Blanche-Neige de Disney

Xiaomi dévoile une édition limitée de son Civi 4 Pro, inspirée du conte de Blanche-Neige. Ce modèle spécial, disponible en Chine pour environ 425 euros, cache derrière son design unique, des caractéristiques haut de gamme.

Xiaomi, connu pour ses collaborations créatives, frappe fort une nouvelle fois. Après avoir enchanté les fans de Harry Potter l'année dernière avec les F5 et F5 Pro, la marque chinoise s'associe désormais à Disney pour lancer une édition spéciale du Civi 4 Pro. Inspirée par le conte de Blanche-Neige, cette version limitée vise à séduire petits et grands avec son esthétique féérique.

Le Xiaomi Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition vient d'être lancé au prix de 3299 yuans (environ 425 euros). Ce dernier propose un design qui rappelle l'univers de Blanche-Neige. Mais ici, c'est la Reine Noire qui prend le devant de la scène, avec un smartphone habillé de violet sombre et des motifs qui rappellent le monde de la magie noire. L'arrière du téléphone est orné d'un “Miroir de Vérité“, entouré de motifs sombres, et les accessoires assortis complètent ce look original.

Le Xiaomi Civi 4 Pro cache des caractéristiques haut de gamme derrière son design unique

Le design ne s'arrête pas à l'extérieur. Xiaomi a également personnalisé l'interface du téléphone pour cette édition spéciale, avec des thèmes “Princesse et Reine” qui changent selon le mode clair ou sombre. L'écran AMOLED de 6,55 pouces offre une résolution de 1236 x 2750 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui garantissent des visuels fluides. Ce smartphone est également équipé de la technologie Dolby Vision, avec une luminosité maximale de 3000 nits et une densité de pixels de 460 ppi.

Sur le même sujet – Test Xiaomi 14 Ultra : un bel appareil photo, mais un smartphone premium avant tout

Sous le capot, le Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition est propulsé par la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Il dispose de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, et offre des performances de pointe. Le système de caméra arrière comprend deux capteurs de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 12 MP qui permettent de capturer des images de haute qualité. La batterie de 4700 mAh se recharge rapidement grâce à un chargeur de 67W qui assure une utilisation prolongée. En termes de connectivité, le smartphone est compatible avec la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4. Cependant, seuls les utilisateurs chinois pourront réveiller la princesse qui sommeille en eux, car cette édition limitée n'est disponible que dans leur pays.