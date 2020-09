Xiaomi préparerait le premier smartphone abordable avec un capteur photo 108 mégapixels

Redmi devrait très bientôt accueillir deux nouveaux modèles avec des capteurs photo principaux de 108 mégapixels. Jusqu’à présent, tous les smartphones équipés d’un capteur doté de cette définition sont au moins premium, sinon haut de gamme. Il s’agirait des modèles les abordables avec ces capteurs. Ce qui en ferait de bons candidats à la gamme Redmi Note.

Aujourd’hui, si vous voulez acheter un smartphone avec un capteur photo 108 mégapixels (les Samsung ISOCELL HMX et HM1), c’est-à-dire doté de la plus haute définition pour un capteur de smartphone, vous avez un peu de choix. Il existe une demi-douzaine de modèles : Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro, ou encore le Motorola Edge+.

Points communs de tous ces téléphones : ils sont relativement chers. Le moins cher est le Mi Note 10, sorti il y a un an. Il est vendu, hors promo, à plus de 500 euros. Si votre budget ne vous permet pas d’aller aussi haut, vous aurez donc quelques difficultés à profiter des nombreux avantages de ce composant (très haute définition des photos, possibilité de zoom puissant, mode Quad Bayer pour améliorer la luminosité, etc.).

Un capteur 108 mégapixels dans un téléphone abordable

Toutefois, il semble qu’un constructeur soit en train de travailler sur un modèle qui est non seulement pourvu d’un capteur identique (ou similaire), mais aussi plus abordable. Ce constructeur, c’est Xiaomi. La rumeur provient du réseau social chinois Weibo. Le numéro de série du smartphone est M2007J17C. Ce n'est pas la première fois que Xiaomi est à l'origine de la démocratisation d'une technologie. C'est même devenu son crédo. Et ce n’est pas tout : cette même rumeur affirme que le téléphone serait compatible 5G.

Reste bien évidemment à savoir qui se cache derrière ces quelques informations. Faisons quelques suppositions. D’abord, si c’est un smartphone abordable, il nous semble évident qu’il s’agisse d’un Redmi. Et, plus précisément, il est fort possible qu’il s’agisse du prochain Redmi Note. Il s’agit d’une gamme que Redmi renouvelle très régulièrement (deux fois par an environ). La dernière génération date du début d’année. Et une nouvelle pourrait arriver très vite. N'hésitez pas à partager avec nous vos hypothèses dans les commentaires ci-dessous.

Source : Weibo