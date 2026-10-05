Xiaomi MIX Flip 512 Go : le concurrent des Galaxy Z Flip chute à moins de 425 € (-68%)

Un smartphone pliable avec 512 Go de stockage à moins de 425 €, c’est ce que propose AliExpress sur le Xiaomi MIX Flip. Ce modèle qui a été lancé à 1 299 € en France perd quasiment les deux tiers de son prix.

Xiaomi Mi Mix Flip

Le format à clapet vous tente depuis un moment, mais les prix sur ce segment vous ont toujours freiné ? Le Xiaomi MIX Flip devient beaucoup plus accessible pendant le Local Day d’AliExpress. Ce modèle est proposé à 421,82 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. La différence par rapport aux 1 299 € est de 877,18 €, soit environ 68% de moins.

Cette offre se décompose en deux réductions : en plus du prix promotionnel de base qui est de 481,82 €, le code promo PHD60 le fait baisser de 60 € supplémentaire. Si votre éventuel budget est de 500 €, vous avez une marge confortable pour vous offrir le Mix Flip de Xiaomi. La livraison est gratuite, depuis les entrepôts français d’AliExpress. Vous recevrai le smartphone en 3 jours maximum. Moins de 425 € pour un haut de gamme, pliable de surcroît, c’est forcément une bonne affaire.

Xiaomi MIX Flip : un grand écran qui tient dans un petit format

L’intérêt du MIX Flip se voit dès qu’on le referme. Ses deux moitiés se rabattent pour former un téléphone de seulement 8,55 cm de haut, plus facile à ranger dans une petite poche. Son poids est de 192 g. L’autre bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin de l’ouvrir à chaque fois : l’écran extérieur de 4,01 pouces permet de consulter les notifications, passer des appels ou encore d’utiliser certaines applications.

Dépliez-le et vous retrouvez un écran AMOLED de 6,86 pouces, un format plus conventionnel. Sa définition est de 2 912 × 1 224 pixels et son taux de rafraîchissement varie de 1 à 120 Hz. L’écran extérieur monte lui aussi jusqu’à 120 Hz.

Xiaomi a intégré la puce Snapdragon 8 Gen 3 au smartphone pliable. Cette dernière est accompagnée de 12 Go de RAM. Bien qu’il ne fasse pas partie des puces les plus récentes de Qualcomm, elle reste dans la catégorie des haut de gamme en 2026, et peut faire tourner les applications et jeux les plus exigeants. Les 512 Go de stockage offrent par ailleurs beaucoup de place pour accueillir vos données.

La partie photo repose sur deux modules conçus avec Leica : un capteur principal de 50 MP et un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2x. Une caméra de 32 MP est intégrée à l’écran intérieur pour les selfies.

Enfin, le MIX Flip embarque une batterie de 4 780 mAh et prend en charge la recharge rapide de 67 W. On a globalement une fiche technique très intéressante, surtout à ce prix pour un smartphone pliable avec autant de stockage.


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