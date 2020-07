Xiaomi va lancer une liseuse bon marché pour concurrencer Amazon Kindle et Kobo

La Xiaomi Mi eBook Reader, première liseuse de la marque vient de passer sa certification Bluetooth, signe d’un lancement imminent à l’international. Disponible depuis quelques mois en Chine à moins de 100 €, la nouvelle ardoise électronique a tous les arguments pour jouer les trouble-fête sur un marché dominé par les Kindle d’Amazon et les liseuses Kobo de Rakuten.

Aucune catégorie de produit n’échappe au désir expansionniste de Xiaomi qui se lance à chaque fois avec le même objectif : aller titiller les leaders du marché en s’appuyant sur un rapport qualité prix percutant. La marque lançait en novembre dernier sa première liseuse électronique, la Xiaomi Mi eBook Reader. Si le produit vous intéresse, il est malheureusement disponible pour l’instant uniquement en Chine et en Inde, mais plus pour très longtemps.

La Mi Reader de Xiaomi vient d’être repérée dans la base de données du Bluetooth SIG. La liseuse a reçu sa certification Bluetooth le 22 juillet. Le document révèle une compatibilité avec la dernière norme, le Bluetooth 5.0. Cette certification est surtout le signe que l’appareil s’apprête à investir le marché international, une alerte rouge pour Amazon Kindle qui doit déjà faire face à des outsiders comme Kobo, Vivlio ou encore Booken.

Xiaomi Mi eBook Reader : la fiche technique

La Mi eBook Reader de Xiaomi dispose d’une fiche technique très proche de la plupart des meilleures liseuses électroniques du marché. Elle embarque un écran e-Ink de 6 pouces d’une résolution de 221 PPP. Il s’agit d’un écran LED rétroéclairé, réglable sur 24 niveaux d’intestin. Les utilisateurs peuvent lire même dans l’obscurité. Sous le capot, on retrouve un processeur ARM Allwinner B300 épaulé par 1 Go de RAM. L’ensemble offre la puissance nécessaire pour faire fonctionner la liseuse de manière fluide.

Elle dispose également de 16 Go de stockage, de quoi abriter des dizaines de milliers d’eBooks. Sa batterie est d’une capacité de 1 800 mAh qui devrait lui offrir une autonomie de plusieurs semaines. La nouvelle liseuse de Xiaomi tourne sous une version modifiée d’Android 8.1 et peut lire la plupart des formats standards du marché : PDF, DOC, XLS, TXT et surtout l’EPUB, une possibilité que n’offrent pas les Kindle d’Amazon. Les utilisateurs peuvent par aileurs facilement charger leurs propres livres électroniques sur l’appareil.

Enfin, nous ignorons encore à quel prix la Xiaomi Mi Reader sera proposée en Europe. Il y a de forte chances qu’elle le soit sous la barre des 100 € sachant que son prix est de 599 yuans en Chine, soit environ 73 € au taux de change actuel. Pour la comparaison, l’Amazon Kindle PaperWhite, le best-seller des liseuses d’Amazon est proposé au tarif de 130 € pour une fiche technique globalement inférieure à celle de la Mi Reader.

Source : Gizchina