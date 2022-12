Xiaomi l’affirme, mettre du dentifrice sur l’écran de votre smartphone n’efface pas les rayures

Xiaomi tord aujourd’hui le cou à une légende urbaine qui a la vie dure. Non, recouvrir votre écran de smartphone de dentifrice n’efface pas les rayures. Pour le prouver, le constructeur a même fait le test en vidéo.

Il y a des légendes urbaines un peu curieuses concernant la téléphonie. L’une d’elle raconte que si vous appliquez du dentifrice sur un écran, les micro-rayures disparaîssent ou s'atténuent. C’est faux et Xiaomi le prouve aujourd’hui.

C’est dans une vidéo « Short » de Youtube que le constructeur s’est attaqué au problème. Comme nous pouvons le voir, utiliser du dentifrice ne règle absolument pas le problème des rayures.

Utiliser du dentifrice sur votre écran n’efface pas les rayures, c'est prouvé

Dans la vidéo, Xiaomi recouvre totalement un écran rayé de smartphone avec du dentifrice avant de le polir. Une fois l’opération effectuée, on constate qu’il n’y a aucune différence entre l’avant et l’après. Il est difficile de dire d’où vient cette légende urbaine, mais elle est tenace. On pourrait penser que la texture du dentifrice viendrait « combler » les rayures ou au moins « polir » les parties concernées, mais pas du tout.

Plus encore, cette manipulation pourrait entraîner des conséquences inattendues sur votre écran, comme annihiler la couche de protection contre les traces de doigt. Bref, mettre du dentifrice ne sert à rien et peut même être dangereux. Ne le faites pas, tout simplement.

A lire aussi – Test Xiaomi 12 5G : un format plus petit que le Mi 11 et bien mieux maitrisé

Nous avons tous constaté l’apparition de micro-rayures sur nos téléphones au bout de quelques semaines d’utilisation. Si elles peuvent agacer, elles font partie des stigmates de l’utilisation quotidienne du terminal. Pour les annihiler, il n’y a pas trente-six solutions : protéger au maximum sa dalle avec une coque ou alors -si c’est trop tard- tout simplement la remplacer chez un réparateur agréé.

D’autres légendes tenaces sont également très répandues dans le petit monde des téléphones. Par exemple, certains affirment que plonger un smartphone dans du riz après l’avoir fait tomber à l’eau peut absorber l’humidité. Là encore, ce n’est qu’une idée reçue. D’ailleurs, Xiaomi le prouve à travers une autre vidéo du même type.