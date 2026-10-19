Xbox Helix : les prochains jeux toujours disponibles en physique ? Cet indice donne de l’espoir

Xbox pourrait être en train de prendre le chemin complètement inverse de celui de Sony, qui a annoncé il y a quelque temps la fin du format physique sur PlayStation. Pour l’heure, la position du constructeur sur le sujet est encore très floue. Mais une récente offre d’emploi laisse penser que le format physique survivra sur la génération Helix.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous avons (peut-être) une bonne nouvelle en provenance de chez Xbox. Étonnant, car les derniers mois ont été particulièrement chaotique pour la division gaming de Microsoft — et surtout pour ses employés. Entre changement de direction, fermetures de studios, annulations de jeux et licenciements de masse, on a du mal à croire que le la firme nous réserve une bonne surprise.

Mais ce serait sans compter son rival de toujours, qui réussit l’exploit d’être encore moins apprécié par les joueurs. En effet, Sony n’a toujours pas sorti la tête de l’eau depuis son annonce de la mise à mort du format physique sur PlayStation. La nouvelle reste encore en travers de la gorge de la majeure partie de la communauté, qui se demande désormais si Xbox va suivre ou non le mouvement. C’est justement là que la potentielle bonne nouvelle réside.

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Xbox pourrait ne pas tuer le format physique sur sa prochaine console

Le 14 octobre dernier, Microsoft a publié une nouvelle offre d’emploi (ironique, mais passons) pour un ou une “stratège en approvisionnement”. Concrètement, la personne embauchée sera en charge de la distribution des jeux physiques « sur toutes les plateformes » sur lesquelles ceux-ci seront disponibles, en plus de planifier les stocks ainsi que la vente de ces dits jeux.

Forcément, le timing de cette annonce laisse penser qu’il y aura bel et bien des jeux physiques sur la Xbox Helix. A priori, le ou la futur(e) employé(e) de Xbox ne devrait pas se charger de distribuer les jeux de Xbox Series X. Qui plus est, l’annonce de la fonctionnalité Disc to Digital montre également une certaine volonté de la part de Xbox de laisser le choix aux joueurs entre les deux formats, volonté de nouveau affirmée par Asha Sharma dans une récente interview pour la BBC.