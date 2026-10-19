Xbox Helix : les prochains jeux toujours disponibles en physique ? Cet indice donne de l’espoir

Xbox pourrait être en train de prendre le chemin complètement inverse de celui de Sony, qui a annoncé il y a quelque temps la fin du format physique sur PlayStation. Pour l’heure, la position du constructeur sur le sujet est encore très floue. Mais une récente offre d’emploi laisse penser que le format physique survivra sur la génération Helix.

xbox nouveau logo

Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous avons (peut-être) une bonne nouvelle en provenance de chez Xbox. Étonnant, car les derniers mois ont été particulièrement chaotique pour la division gaming de Microsoft — et surtout pour ses employés. Entre changement de direction, fermetures de studios, annulations de jeux et licenciements de masse, on a du mal à croire que le la firme nous réserve une bonne surprise.

Mais ce serait sans compter son rival de toujours, qui réussit l’exploit d’être encore moins apprécié par les joueurs. En effet, Sony n’a toujours pas sorti la tête de l’eau depuis son annonce de la mise à mort du format physique sur PlayStation. La nouvelle reste encore en travers de la gorge de la majeure partie de la communauté, qui se demande désormais si Xbox va suivre ou non le mouvement. C’est justement là que la potentielle bonne nouvelle réside.

Sur le même sujet — PS5, Xbox Series : la hausse des prix fait chuter les ventes à un niveau historique, Microsoft ne vend plus de consoles

Xbox pourrait ne pas tuer le format physique sur sa prochaine console

Le 14 octobre dernier, Microsoft a publié une nouvelle offre d’emploi (ironique, mais passons) pour un ou une “stratège en approvisionnement”. Concrètement, la personne embauchée sera en charge de la distribution des jeux physiques « sur toutes les plateformes » sur lesquelles ceux-ci seront disponibles, en plus de planifier les stocks ainsi que la vente de ces dits jeux.

Forcément, le timing de cette annonce laisse penser qu’il y aura bel et bien des jeux physiques sur la Xbox Helix. A priori, le ou la futur(e) employé(e) de Xbox ne devrait pas se charger de distribuer les jeux de Xbox Series X. Qui plus est, l’annonce de la fonctionnalité Disc to Digital montre également une certaine volonté de la part de Xbox de laisser le choix aux joueurs entre les deux formats, volonté de nouveau affirmée par Asha Sharma dans une récente interview pour la BBC.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le contrat de réservation du Tesla Roadster cache une clause que personne n’avait vue venir

Tesla a dévoilé son nouveau Roadster, neuf ans après la première présentation du modèle. Depuis quelques jours, les réservations sont ouvertes, pour plusieurs dizaines de milliers d’euros. En revanche, le…

L’IA va-t-elle révolutionner les usines Mercedes ? Le constructeur voit très grand

L’intelligence artificielle débarque chez Mercedes-Benz. Le célèbre constructeur allemand prépare un nouveau système d’IA, qui permettrait de réduire drastiquement le temps de développement des véhicules. En 2026, l’intelligence artificielle est…

Après Honor, Huawei veut revenir à l’offensive avec des smartphones à prix cassés

Près d’une demi-douzaine d’années après s’être séparé d’Honor, Huawei préparerait une nouvelle sous-marque. Celle-ci proposerait des smartphones particulièrement abordables. Sous l’administration Trump, la Chine est plus que jamais dans le…

Les agents d’IA sont persona non grata sur ces sites, et Meta voit rouge

En 2026, les agents d’IA sont capables d’effectuer de nombreuses tâches de manière autonome, en naviguant tout seuls sur Internet. Mais certains sites, dont Amazon et Yelp, choisissent de s’y…

Une guimauve géante dans l’espace ? Cette planète intrigue les astronomes

Les astronomes étudient une exoplanète particulièrement originale. Celle-ci, une géante gazeuse comparable à Jupiter, aurait une consistance proche de celle de la guimauve. Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Jusqu’à preuve…

La PS6 s’annonce hors de prix, Sony pourrait être obligé de vendre à perte

La crise de la RAM pourrait faire une nouvelle victime. Selon un nouveau rapport, Sony serait contraint de vendre sa future PlayStation 6 à un tarif particulièrement élevé. Si populaire…

Honor veut pulvériser tous les records, son prochain smartphone gaming s’annonce monstrueux

Honor prépare une nouvelle gamme de smartphones de gaming surpuissants. Les appareils seraient capables d’afficher un taux de rafraîchissement jusqu’alors jamais atteint sur ce type d’appareils. De nos jours, plus…

Crave : comment regarder le fameux service de streaming depuis la France ?

Envie d’accéder au catalogue canadien de Crave depuis la France ? Pour regarder des séries exclusives comme “Heated Rivalry” ou profiter de nombreuses productions HBO, changer virtuellement de localisation peut…

Un nouveau trailer pour GTA 6, des Galaxy ne redémarrent plus depuis One UI 9, c’est le récap’, de la semaine.

Rockstar dévoile un nouveau trailer de GTA 6, One UI 9 empêche certains Galaxy de démarrer, WhatsApp permet enfin de programmer vos messages sur Android, c’est le récap’ de la…

L’IA d’OpenAI se sert dans un portefeuille crypto, cette nouvelle affaire inquiète

Hors de contrôle, l’IA s’attaque maintenant à des portefeuilles de cryptomonnaies. OpenAI a confirmé que l’un de ses agents d’IA s’est tranquillement servi dans une réserve de monnaie virtuelle. L’année…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.