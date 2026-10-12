PS5, Xbox Series : la hausse des prix fait chuter les ventes à un niveau historique, Microsoft ne vend plus de consoles

Les chiffres sont tombés et ils ne sont pas à voir pour les fabricants de consoles. Les ventes ont drastiquement baissé par rapport à l’année dernière, un phénomène largement causé par les hausses successives des prix. On aimerait être surpris.

PS5 Pro

Avez-vous essayé d’acheter une console ces derniers mois ? On va prendre le pari que non. Et on vous comprend : il y a encore à peine quelques années, les PlayStation, Xbox et autres machines Nintendo se vendaient encore à un prix acceptable. C’était le bon vieux temps. Car entre-temps, il s’est passé un petit événement de rien du tout : la pénurie de mémoire. Pour la faire courte, les entreprises de l’IA achètent toute la RAM à disposition, augmentant les coûts de production, et donc les prix finaux des consoles.

Ainsi, PS5, Xbox Series et même Nintendo Switch ont toutes subi des hausses de prix ces derniers mois. Mais certains ont été plus gourmands que d’autres. Sony et Xbox, notamment, ne se sont pas contentés d’une simple augmentation, mais bien de plusieurs. Sans grande surprise, la communauté des joueurs n’a pas très bien réagi à la nouvelle. La réponse ne s’est pas fait attendre. Depuis un an, les ventes sont en chute libre.

Sur le même sujet — GTA 6 sort dans quelques semaines et la PS5 Pro est introuvable (ou vendue à prix d’or)

Les consoles ne se vendent plus, les prix sont trop élévés

C’est ce que viennent nous confirmer les chiffres partagés sur Bluesky par l’analyste Mat Piscatella, spécialiste du jeu vidéo chez Circana. Selon lui, les ventes de PS5 ont baissé de 25% par rapport à 2025. C’est encore pire chez Xbox, dont les ventes ont chuté de 33% comparé à l’année dernière, pour atteindre son niveau le plus bas jamais atteint depuis le lancement de la marque.

Du côté de chez Sony, il faut remonter à la fin de la génération PS4 pour retrouver des chiffres aussi peu élevés, à l’époque où les joueurs préféraient attendre la sortie de la PS5 pour acheter une console. Mais aujourd’hui, la situation est différente. La prochaine génération est encore loin d’être annoncée. En attendant, la 3e hausse des prix de la Xbox Series a eu lieu cet été, suivant l’exemple de Sony qui ne s’est pas privé non plus.

From Circana’s US Retail Tracking Service:

For 2026 YTD ending August, Xbox hardware unit sales are down 33% versus a year ago in the US, while PlayStation hardware units are 25% lower.

Xbox YTD US hardware unit sales are at an all-time low, while PlayStation is at lowest point since 2013.

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— Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 9 octobre 2026 à 16:00


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