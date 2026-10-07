Project Helix : Microsoft confirme qu’il y a aura plusieurs consoles Xbox, dont une portable

C’était plus ou moins sûr depuis la fin de l’été 2026, mais cette fois, c’est officiel : le Project Helix de Microsoft sera « une famille d’appareils ». Asha Sharma, PDG de Xbox, confirme à demi-mot qu’une console portable est dans les cartons.

Une nouvelle console, c’est bien. Deux nouvelles consoles, voire plus, c’est mieux. Alors que les joueurs attendent la prochaine Xbox, que l’on appelle pour le moment Project Helix, ainsi que la PlayStation 6 de Sony, Microsoft confirme une décision évoqué fin août 2026. Le Project Helix ne désigne pas une seule console de salon, mais une « famille d’appareils ».

Ce n’est pas vraiment une surprise étant donné que la firme de Redmond a déjà sorti une console portable et n’a jamais caché son intention de continuer sur ce secteur. Au moins, plus besoin de parler au conditionnel désormais.

Il n’y aura pas une, mais au moins deux consoles Xbox estampillées « Project Helix »

« Pour la dixième génération, nous nous orientons vers une gamme d’appareils. Il n’existe pas d’appareil unique capable de répondre à tous les besoins. Nous proposerons assurément une excellente console en priorité, mais nous sommes également conscients que de nombreux joueurs seront en déplacement. Il y a des produits que nous sommes les meilleurs au monde à fabriquer, et d’autres pour lesquels nous nouerons des partenariats », déclare Asha Sharma lors d’un discours interne dont Windows Central s’est procuré la retranscription.

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Il est facile de comprendre qu’au moins une console de salon et une console portable sont en préparation. La mention de partenariat laisse penser que Microsoft confierait le développement de cette dernière à une autre entreprise, comme ce fut le cas pour la ROG Xbox Ally X d’Asus. Rien ne dit que la firme taïwanaise sera de nouveau de la partie cela dit. La PDG de Xbox promet d’en dire plus « à mesure que [les] projets se préciseront ». Elle lâche tout de même que « le système d’exploitation commence à avoir vraiment fière allure ».