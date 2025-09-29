Windows 11 veut trier vos photos en désordre grâce à cette IA, mais vous ne pourrez pas tous en profiter

Vos albums photos sur ordinateur sont souvent un vrai désordre. Microsoft veut y mettre fin grâce à une nouvelle mise à jour de Windows 11. Mais l’intelligence artificielle chargée de classer vos images automatiquement ne sera pas accessible à tout le monde.

Les bibliothèques d’images sur ordinateur peuvent vite devenir difficiles à gérer. Entre les captures d’écran, les documents scannés ou encore les notes prises en photo, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Les utilisateurs doivent souvent classer manuellement leurs dossiers ou recourir à des services tiers pour mettre de l’ordre. Cette gestion fastidieuse finit par décourager et conduit parfois à perdre du temps à chercher un fichier précis.

D’après les informations partagées par Microsoft, la nouvelle version de l’application Photos pour Windows 11 introduit un système d’organisation basé sur l’intelligence artificielle. Celui-ci analyse automatiquement la galerie et crée plusieurs catégories, comme les captures d’écran, les reçus, les documents d’identité et les notes. Ces regroupements apparaissent dans un menu dédié et facilitent la navigation ou la recherche de fichiers. La société précise que cette organisation s’active en arrière-plan, sans action particulière de l’utilisateur.

Windows 11 classe vos images avec l’IA uniquement sur les PC Copilot+

L’application Photos sous Windows 11 permet de retrouver rapidement une image, même si elle contient du texte dans une autre langue. Un reçu ou une facture étrangère sera ainsi reconnu et placé dans la bonne catégorie. Si l’IA se trompe, l’utilisateur peut modifier manuellement le classement et envoyer un retour à Microsoft. Pour l’instant, seules quatre catégories sont disponibles, mais elles couvrent déjà une grande partie des fichiers courants. L’entreprise laisse entendre que d’autres types de documents pourraient être ajoutés dans de futures mises à jour.

Concrètement, il devient possible de retrouver instantanément un billet d’avion stocké parmi des centaines d’images ou encore une facture envoyée en photo. Au lieu de faire défiler des dossiers entiers, l’IA le place directement dans la section “reçus” ou “documents”.

Cette fonctionnalité repose sur la puissance des processeurs équipés de modules spécialisés, les NPU. Elle n’est donc accessible que sur les PC Copilot+ récents, dotés de puces Snapdragon X, AMD Ryzen AI ou Intel Core Ultra 200. En parallèle, la mise à jour apporte aussi un mode Super Resolution qui améliore la netteté des photos. Cette fonction utilise également l’IA pour recréer les détails et rendre les images plus précises, même après un zoom important. Selon Microsoft, ces outils resteront pour l’instant limités aux ordinateurs portables, tablettes et mini-PC compatibles.