Windows 11 pourrait arriver fin octobre, 1 million de cartes bancaires piratées, le récap’

Plus d’un million de numéros de cartes bancaires piratées sont disponibles sur le web, des malfaiteurs se font passer pour des employés Free afin d’arnaquer les utilisateurs, une nouvelle date évoquée pour la sortie de Windows 11, c’est le récap’.

Ne vous laissez pas berner par certaines arnaques téléphoniques, et réjouissez-vous, car Windows 11 pourrait arriver plus rapidement que prévu ! On vous dit tout dans le récap’ du jour…

1 million de cartes bancaires piratées rendues disponibles sur internet

Le piratage de carte bancaire est l’un des plus vicieux qui existe, donnant accès aux hackers aux économies de leur victime. Damien Bancal, journaliste et chercheur en cybersécurité, a récemment découvert une immense base de données regroupant environ un million de cartes bancaires provenant du monde entier. Elle comporte les 16 chiffres de la carte, les dates de validités, le CVV ainsi que le nom du propriétaire, le plus grave étant sans doute que la liste est disponible gratuitement, à tout à chacun sachant où chercher. Damien Bancal liste plusieurs dizaines de pays concernés, dont le Maroc, l’Australie, les États-Unis d’Amérique, l’Italie, la Turquie et le Canada. La France n’est pas épargnée, avec plus de 40 000 particuliers victimes du piratage. Le chercheur explique que le pirate, déjà très connu dans le domaine, aurait mis en ligne cette gigantesque base de données afin de faire la promotion de sa boutique du marché noir.

Lire : un million de cartes bancaires piratées sont disponibles gratuitement sur le web

Attention, de faux employés Free pourraient tenter de vous arnaquer

L’UFC-Que Choisir a récemment débusqué une nouvelle arnaque téléphonique, au cours de laquelle de faux employés Free appellent les abonnés pour récupérer des informations personnelles. Pour ajouter de la crédibilité à leur combine, les malfaiteurs commencent par énumérer le nom, le prénom ainsi que l’adresse du client, des informations probablement récupérer sur le dark web afin de pouvoir mettre l’interlocuteur en confiance dès le début de l’appel. Ils présentent alors Infotel, une offre anti-démarche téléphonique, qui permet de baisser le prix de l’abonnement, le faisant ainsi passer de 39,99 € à 26,89 € par mois. À partir de là, l’arnaqueur demande des informations telles que la date de naissance, l’adresse mail et enfin le RIB de la victime. Au moindre doute, mieux vaut donc éviter de transmettre vos informations personnelles à toute personne proposant une offre louche.

Lire : Free – attention à cette offre anti-démarchage, c’est une arnaque

Windows 11 : une nouvelle date de sortie évoquée

Bien que Microsoft ait fait toute la lumière sur les nouveautés de Windows 11 en juin dernier, la date de disponibilité exacte du nouveau système exploitation restait un grand mystère, jusqu’à aujourd’hui. Dans un document disponible en ligne, Microsoft dévoile son plan de bataille quant au déploiement du système d'exploitation, notamment en ce qui concerne les pilotes des fabricants de matériels pour PC. On y apprend que les constructeurs ont jusqu'au 24 septembre pour soumettre leurs drivers à Microsoft, afin d'obtenir une certification matérielle. On peut donc espérer que la version RTM de Windows 11 soit déployée peu de temps après, peut-être un mois après la date fatidique pour les constructeurs, soit durant la 3e semaine d'octobre. La nouvelle édition du système d'exploitation pourrait donc voir le jour plus tôt que prévu, à condition que tout se passe bien et qu'aucun bug majeur ne soit repéré avant la mise à disposition de l'OS.

Lire : la date de sortie de Windows 11 évoquée par Microsoft dans un nouveau document