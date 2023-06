Windows 11 : Microsoft renonce à supprimer ces fonctionnalités de l’explorateur de fichiers

Microsoft avait déclaré modifier son explorateur de fichiers dans une prochaine mise à jour, supprimant bon nombre de fonctionnalités peu utilisées. Face aux critiques, la firme de Redmond annonce faire machine arrière.

Modifier quoi ce que soit sur Windows 11 est un véritable casse-tête pour Microsoft. Chaque changement impacte la vie de millions d’utilisateurs et il faut donc le faire avec parcimonie, voire revenir sur des décisions. C'est ce qu'il s'est passé avec l'explorateur de fichiers.

La firme de Redmond est ainsi revenue sur la suppression de nombreuses fonctionnalités au sein de l’explorateur. Annoncés lors de la Preview Build 23481, ces suppressions ont suscité la grogne de bon nombre d’adeptes qui les utilisaient tous les jours. Microsoft a écouté les remarques et a annoncé les garder.

Microsoft fait machine arrière et ne supprimera pas ces options cruciales de l’explorateur de fichiers

Le but de ces suppressions était de rendre l’interface plus claire, de proposer moins d’option « inutiles ». Diverses options étaient concernées, comme l’affichage des icones au lieu des vignettes, l’affichage d’information sur le format du fichier dans les astuces de dossier ou encore le fait de masquer les fichiers protégés. A noter qu’elles n’allaient pas totalement disparaître, puisque toujours accessibles via les clés de registre. Elles seront finalement préservées. Reste maintenant à savoir comment ce sera fait. Microsoft pourrait les laisser telles quelles ou alors les rendre disponibles via un menu dédié.

A noter que ces suppressions n’ont pas été déployées sur les versions « classiques » de Windows 11, mais seulement pour les Insiders du Canal Dev. Ainsi, Microsoft peut tester ses ajustements auprès d’un public restreint et revenir en arrière lorsque cela est nécessaire. C’est le cas ici.

En plus de la restauration de ces options, Microsoft a annoncé l’arrivée de diverses petites choses, comme un Widget « Focus » qui permet de couper les notifications pendant un temps donné, ou encore la possibilité d’afficher deux icones distinctes de la barre des tâches au sein d’une même application.

Des nouveautés qui devaient arriver pour le grand public dans les prochaines semaines ou les prochains mois.