Windows 11 : les petites icônes dans la barre des tâches font leur retour avec cette mise à jour

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11 nostalgiques des petites icônes dans la barre des tâches ! Microsoft semble enfin prêt à réintroduire cette fonctionnalité tant appréciée.



Dans la dernière version bêta (22635.4291) du système d'exploitation, des internautes ont découvert les traces d'un nouveau paramètre qui permettra bientôt de passer à une barre des tâches plus compacte. Cette fonctionnalité, disparue lors du lancement initial de Windows 11 il y a trois ans, faisait partie des nombreux éléments que Microsoft avait jugés non essentiels à l'époque.

Aujourd'hui, alors que Windows 11 entre dans sa quatrième année, le géant de Redmond semble enfin vouloir restaurer les fonctionnalités populaires de la barre des tâches et du menu Démarrer. Malheureusement, la nouvelle option de barre des tâches compacte n'est pas encore pleinement fonctionnelle.

Les petites icônes ne sont pas activées par défaut

L'utilisateur @PhantomOfEarth a découvert des identifiants de fonctionnalités dans la build 22635.4291, qui activent l'option “Afficher des icônes plus petites dans la barre des tâches” dans l'application Paramètres. Pour l'instant, la fonction ne fonctionne pas comme prévu : les icônes deviennent plus petites, mais la taille de la barre des tâches reste inchangée. Les utilisateurs devront donc patienter encore un peu pour voir des améliorations significatives.

Pour les plus téméraires qui souhaitent essayer cette nouvelle option, il est possible de l'activer manuellement à l'aide de l'application ViVeTool. Cependant, il est important de noter que cette manipulation comporte des risques et que les fonctionnalités non annoncées sont souvent instables et inachevées.

La dernière mise à jour bêta inclut également des améliorations pour le Gestionnaire des tâches et l'outil Capture d'écran, ainsi que divers correctifs et améliorations mineures. Par exemple, le design des boîtes de dialogue de déconnexion dans le Gestionnaire des tâches a été mis à jour pour prendre en charge le mode sombre et la mise à l'échelle du texte.

Microsoft a également introduit des changements dans les paramètres de confidentialité, rebaptisant “Expériences personnalisées” en “Offres personnalisées” dans l'interface de configuration initiale. Cette option permettra aux utilisateurs de refuser que Windows utilise les informations sur leurs appareils et leur utilisation pour améliorer le système d'exploitation.

Enfin, l'outil Capture d'écran bénéficie d'une mise à jour permettant aux utilisateurs de changer le dossier par défaut où sont enregistrées les captures d'écran et les enregistrements.

Source : neowin