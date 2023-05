Windows 11 : la dernière mise à jour règle autant de problèmes qu’elle en crée, les réseaux fulminent

La mise à jour de Windows 11 de mai 2023 était censée régler de nombreux problèmes. Les témoignages de BSOD et de plantages divers qui fleurissent sur les réseaux attestent du contraire.

Si la dernière mise à jour de Windows 11 22H2 KB5026372 a effectivement fait disparaitre de nombreux bugs, les utilisateurs du système d’exploitation de Microsoft ont eu le déplaisir de découvrir qu’elle en a fait apparaître d’autres, plus gênants encore. En effet, nombre d’internautes ont fait remonter un ensemble de problèmes qui, mis bout à bout, sont rédhibitoires.

Si vous avez installé la mise à jour du mois de mai de Windows 11, vous avez ainsi pu constater des problèmes aussi variés que :

le Centre de sécurité fonctionne toujours mal (la détection de TPM et les paramètres de l’Isolation principale notamment)

le ralentissement des SSD NVMe et SATA introduit par la mise à jour de mars 2023 n’a pas été réglé

NVMe et SATA introduit par la mise à jour de mars 2023 n’a pas été réglé des plantages et des écrans bleus de la mort dus à un problème de sécurité au niveau du kernel lorsque l’on utilise certains programmes (Genshin Impact, par exemple)

ralentissement des VPN utilisant le protocole réseau L2TP/IPsec

le panneau de contrôle Razer apparaissant inopinément

Windows 11 KB5026372 règle certains problèmes et en crée d’autres

Les plaintes semblent venir principalement des clients professionnels, à cause du mauvais fonctionnement de la fonction VPN. Sur Reddit, on peut lire que « dans certains cas, la vitesse a chuté de 16 Mo/S à zéro, tandis que le temps de connexion est passé de quelques secondes à 20 secondes et plus ». Par ailleurs, la liste des problèmes est encore longue. La crise est si grave que de nombreux utilisateurs excédés aimeraient se désinscrire du programme Insider de Windows.

Microsoft reconnaît que cette mise à jour a créé de trop nombreux bugs. Les équipes de la firme de Redmond sont donc à pied d’œuvre pour rapidement apporter des corrections à l’ensemble de ces dysfonctionnements. La compagnie devrait déployer ces mises à jour correctives dans les semaines qui viennent, et le grand public devrait pouvoir en bénéficier dès la mise à jour de Windows 11 du mois de juin prochain.

Source : Windows Latest