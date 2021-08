Vous passerez en moyenne 27 ans de votre vie sur Internet, selon NordVPN

NordVPN a mené une étude pour quantifier le temps passé sur Internet dans différents pays européens. En France, nous passons ainsi en moyenne 27 ans, 7 mois et 9 jours, soit un tiers de notre vie sur le web. La majeure partie de ce temps est consacré au travail et au streaming.

Plus le temps passe, plus nous passons de temps sur Internet. C’est d’autant plus vrai en France, où le trafic a bondi de 50 % en 2020, notamment dû aux mesures de confinement. Mais combien de temps passons-nous vraiment sur le web ? NordVPN a apporté une réponse dans une récente étude. D’après la firme les Français passent au total 27 ans, 7 mois et 9 jours sur Internet, soit un tiers de leur vie. Cela équivaut à 56 heures par semaine, soit plus de deux 2 jours, et à 122 jours par an.

Très bien placée en Europe, la France n’est pourtant pas la première. Cette place revient aux Espagnols et leurs 28 ans, 9 mois et 10 jours de connexion. Les Allemands se trouvent juste derrière nous avec 24 ans, 8 mois et 14 jours. Si les réseaux sociaux absorbent une grande partie de notre temps quotidien (6 heures et 30 minutes par semaine), c’est le travail qui consomme le plus notre attention avec 20 heures et 55 minutes par semaine.

Sur le même sujet : Internet — arrêt commercial de l’ADSL pour 10 millions de foyers dès cette année

Comment les Français utilisent leur temps passé sur Internet

Le streaming vidéo occupe lui aussi une place majeure dans notre utilisation d’Internet. Ainsi, nous passons environ 6 heures et 18 minutes par semaine sur Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Pour rappel, Netflix représente plus de 20 % du trafic en France. Quant à YouTube et Twitch, ils concentrent 4 heures et 40 min de notre semaine. Le streaming musical n’est d’ailleurs pas en reste, puisque l’on passe 3 heures et 30 minutes par semaine à écouter nos morceaux préférés sur Spotify ou Deezer.

Google se trouve loin derrière ses compatriotes, avec 2 heures et 48 minutes passées chaque semaine à effectuer des recherches. C’est un tout petit plus que les jeux en ligne, auxquels les Français consacrent 2 heures et 36 minutes de leur temps. Tout ce temps sur Internet est autant d’occasions de partager nos données personnelles. En effet, nous sommes 67 % à divulguer régulièrement notre date de naissance, contre 63,7 % pour notre nom et prénom. 58,3 % d’entre nous dévoilons notre adresse, 38,3 % notre relation amoureuse et 32,8 % nos coordonnées bancaires.

Source : NordVPN