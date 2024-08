Vous ne le savez peut-être pas, mais ces trois fonctions de Windows 11 que vous utilisez au quotidien datent de 1995

Windows 95 a été une véritable révolution dans l’histoire de Microsoft et dans celle de l’informatique en général. Le système d’exploitation a intégré des fonctionnalités et utilisations si fortes qu’elles sont encore d’actualité aujourd’hui. Qu’elles se servent toujours du même code ou qu’elles soient modernisées, voici trois choses introduites avec Windows 95 qui existent encore sur Windows 11.

En 1995, Microsoft donne un sérieux coup de boost à son système d’exploitation. La quatrième version de Windows, sobrement intitulée Windows 95, veut tout changer, combiner l’usage MS-DOS et Windows 3.1. Plus encore, Microsoft veut rendre son OS plus user-friendly alors que l’informatique s’impose de plus en plus dans les foyers. Dernier atout ? Il veut accompagner la démocratisation de cette curieuse chose qui fait alors beaucoup parler d’elle et qu’on nomme « Internet ».

Microsoft fait donc table rase du passé avec un OS qui se veut révolutionnaire. Tellement révolutionnaire qu’il a introduit des concepts et des codes encore utilisés aujourd’hui dans Windows 11. En voici trois :

La barre des tâches

Elle nous accompagne tous les jours. Elle fait tellement partie de notre vie qu’on ne se rend même plus compte de son importance. Pourtant, avant Windows 95, la barre des tâches n’existait pas.

Elle représente sans conteste l’apport le plus important de Windows 95. Un véritable tableau de bord qui nous permet de naviguer dans l’OS, de voir quels sont les logiciels utilisés et de mettre en avant les indicateurs importants comme l’heure ou le volume. Cette barre a évolué au fil des années, devenant un élément de design à part entière avec Windows XP (2002). On se souvient tous de cet improbable association entre le bleu et le vert qui lui donnait un charme fou.

Pour Windows 11, Microsoft a décidé de tout chambouler, reprenant cette barre des tâches de zéro. Déjà importante, elle est devenue l’élément central du système, un vrai point névralgique dont on ne peut plus se passer. Un futur Windows sans barre des tâches ? Tout simplement inconcevable. A l'époque, elle a été introduite avec son indissociable menu Démarrer, lui aussi toujours présent. Autrefois fonctionnant avec un système à tiroirs, ce menu est dorénavant un véritable moteur de recherche à part entière.

L’explorateur de fichiers

Windows 95 a introduit une manière très pratique de retrouver exactement ce qu’on cherche dans son PC : l’explorateur de fichiers. Avant cela, l’utilisateur était obligé de passer par un gestionnaire qui fonctionnait sous forme d’arborescence, à la fois confus et peu pratique.

Ce gestionnaire de fichiers, il a contribué à rendre plus accessible un OS alors un peu obscur. Toujours présent au fil des versions, il a eu le droit à une mise en lumière inattendue sur Windows 11. Désormais, c’est une véritable carte de Windows, avec un affichage clair et même un système d’onglets comme sur un navigateur. Utiliser Windows 11 sans ouvrir le gestionnaire de fichiers ? Tout bonnement impossible.

Le panneau de configuration

Le panneau de configuration existait en réalité avant Windows 95, mais dans une forme bien différente, puisque c’était qu’un dossier parmi d’autres. Depuis la version 95, c’est un menu spécial qui dispose d’une importance cruciale, puisqu’il permet d’effectuer tout un tas de réglages basiques comme la connexion de périphériques, le paramétrage de l’heure ou encore la désinstallation de programmes. Depuis Windows XP, il a gagné en importance avec un design revu et corrigé ainsi qu’un affichage par catégories.

Contrairement aux deux autres fonctionnalités présentées ci-dessus, Microsoft ne semble pas souhaiter continuer à utiliser le Panneau de Configuration sur Windows 11, et pour cause : les paramètres système font exactement la même chose.

Pourtant, le Control Panel fait de la résistance et reste au fil des mises à jour. Pourquoi ? Car il est ultra pratique et les utilisateurs en ont l’habitude. Microsoft peut lutter autant qu’il voudra, les habitudes auront toujours le dessus. En revanche, il ne faudra pas s’étonner s’il passe définitivement à la trappe sous Windows 12.

Windows 95 a été un si grand bouleversement pour Microsoft et pour le monde de l’informatique que son design est maintenant ancré dans nos usages. Une vraie révolution qui a servi de pilier pour les versions suivantes de Windows et de modèle pour la concurrence. A noter toutefois qu’il existe des fonctionnalités présentes sur Windows 11 qui sont encore plus vieilles ! On pense notamment à la table des caractères, toujours nichée dans un coin de l’OS et qui date de 1985, ou tout bêtement au système de bureau, introduit avec Windows 3 (1990). Mais Windows 95 reste la marche la plus importante faite par Microsoft dans son histoire, un succès si colossal sur lequel la firme de Redmond continue de s’appuyer aujourd’hui.