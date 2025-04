Ne vous habituez pas au design actuel de Google Messages, ça va encore changer

Google Messages s'offre un nouveau look, plus minimaliste et en accord avec Material Design. Il y a de bonnes idées, mais on perd aussi en couleur.

Ne vous habituez pas trop à l'interface actuelle de Google Messages, elle pourrait bientôt changer du tout au tout. Le code de la version bêta 20250408 de l'application cache en effet de nombreux changements d'UI. Android Authority a réussi à les activer pour nous donner un aperçu de ce qui devrait nous attendre dans une prochaine mise à jour.

L'évolution la plus frappante est le style de couleur bien plus désaturé de l'arrière-plan sur la nouvelle UI. Un vert plutôt vif devient par exemple beaucoup plus pâle, délavé, perdant de son éclat pour se rapprocher du gris avec la mouture à venir. Les bulles de messages conservent par contre des couleurs bien visibles, contrastant ainsi avec l'arrière-plan, ce qui peut contribuer à mieux les mettre en avant et à faciliter la lecture.

Google Messages fait peau neuve

On note aussi l'arrivée de coins supérieurs arrondis pour l'espace de chat, juste en dessous du bandeau avec le nom du contact et les icônes d'appel et de menu. Le menu contextuel pour intégrer des pièces jointes adopte le même design minimaliste que pour l'arrière-plan de la conversation.

Les boutons pour passer des emojis aux GIFS ou aux stickers ont été redessinés et prennent un air plus moderne. On remarque aussi plus aisément sur quel onglet on est situé grâce à une couleur de fond derrière le texte des différentes catégories. D'un point de vue esthétique, cette nouvelle version est plus cohérente avec Material Design.

L'ordre des contenus est aussi modifié, les Photomojis passant de la première à la dernière place. Google a aussi inversé l'ordre des GIF et des stickers, sans doute pour s'adapter aux habitudes des utilisateurs. La barre de recherche dédiée aux emojis descend d'un cran, pour se placer sous les onglets permettant de passer d'un contenu à l'autre. Cela permet de créer une séparation avec le champ de rédaction du message et d'éviter les confusions entre les deux éléments.

La refonte de l'UI de Google Messages pourrait être déployée prochainement à tous les utilisateurs dans une future mise à jour.

Source : Android Authority