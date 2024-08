Vous devriez changer de téléphone tous les ans, c’est du moins ce qu’explique Google dans cette publicité

Les Pixel 9 arrivent à grands pas et vont donc remplacer les Pixel 8, sortis en octobre 2023 seulement. Pour justifier cette sortie rapide, Google a réalisé un petit spot publicitaire qui profite en même temps des Jeux Olympiques. C’est aussi l’occasion de taper un peu sur Apple.

Les Pixel sont sortis en octobre 2023, il y a donc moins d’un an. Pourtant, ils s’apprêtent déjà à se faire remplacer par les Pixel 9, qui seront annoncés dans quelques jours. Pour tenter de convaincre les acheteurs potentiel du bien fondé de cette précipitation, rien de mieux que la pub.

Dans ce spot nommé Pass the Baton, on voit le Pixel 8 Pro se détendre dans un bar aux côtés de l’iPhone 15 Pro. Les deux regardent les Jeux Olympiques et l’iPhone avoue ne pas comprendre la course de relais. Pourquoi passer le bâton à un nouveau coureur alors que l’athlète pourrait continuer ?

Google se paie Apple dans cette nouvelle publicité

C’est alors que le Pixel 8 explique le principe. Le coureur passe le bâton à un coéquipier, plus frais, plus en forme, avec plus d’énergie, pour qu’il progresse plus vite. Si l’athlète garde le relais, alors il se fatigue, devient plus lent et fait perdre son équipe.

Ensuite, le Pixel doute. L’iPhone parle-t-il de sport ou de lui-même ? Il confirme ainsi ce que le spectateur avait déjà deviné. Tout cela n’est qu’une métaphore pour justifier l’apparition rapide d’un nouveau Pixel. Changer de terminal tous les ans, c’est comme passer le relais à un nouveau coureur ! A la rédac, nous devons avouer que nous ne comprenons pas très bien le choix de cette métaphore. Certes, Google présente un nouveau Pixel tous les ans, mais Apple fait de même avec ses iPhone.

En tout cas, ce spot nous rappelle au bon souvenir de la conférence du 13 août prochain. A cette occasion, la firme de Mountain View dévoilera ses nouveaux produits. On attend ainsi quatre téléphones officialisés, dont un pliant qui, contrairement à la version précédente, devrait être vendu en Europe.