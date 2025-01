Votre smartphone Samsung va bientôt prendre de meilleures photos grâce à cette mise à jour

Bonne nouvelle pour les fans de photo sur smartphone ! Samsung prévoit d’apporter certaines améliorations de l’appareil photo des Galaxy S25 aux anciens modèles via la mise à jour One UI 7.1. De nouveaux filtres, un mode vidéo avancé et d’autres fonctions pourraient bientôt être disponibles sur plusieurs Galaxy déjà sur le marché.

Samsung a dévoilé les Galaxy S25 lors de son événement Unpacked. Si ces nouveaux modèles n’ont pas révolutionné le marché, ils introduisent néanmoins des améliorations importantes pour la photo et la vidéo. Ces nouvelles fonctions, d’abord exclusives à ces nouveaux modèles, pourraient bientôt arriver sur les anciens smartphones de la marque grâce à One UI 7.1.

Lors de la présentation, Samsung a confirmé que certaines fonctionnalités de l’appareil photo seront intégrées aux anciens modèles si leur matériel le permet. Bien que la liste exacte des appareils concernés ne soit pas encore connue, il est fort probable que les Galaxy S24, et peut-être d’autres modèles haut de gamme récents, puissent en bénéficier dans une future mise à jour.

Samsung prépare des améliorations photo pour ses anciens smartphones avec One UI 7.1

Parmi les nouveautés attendues, dix nouveaux filtres photo font leur apparition, dont six filtres au style rétro personnalisables. Ces derniers permettent d’ajuster la température des couleurs et le contraste, une fonction qui pourrait séduire les amateurs de retouche. Côté vidéo, Samsung ajoute le format Log Video, une option déjà utilisée par les vidéastes professionnels. Ce format offre un contrôle avancé des couleurs, et peut être traité directement sur le téléphone ou exporté vers des logiciels comme DaVinci Resolve ou Adobe Premiere Pro.

D’autres nouveautés pourraient également être au programme, comme l’enregistrement HDR 10-bit pour des couleurs plus riches, ainsi qu’une nouvelle fonction “virtual aperture“, qui permet d’ajuster la profondeur de champ pour un effet de flou plus précis, similaire à un appareil photo professionnel. Pour l’instant, Samsung n’a pas précisé quels modèles bénéficieront de ces mises à jour, mais les Galaxy S24 Ultra semblent les mieux placés pour être les premiers à recevoir ces améliorations. La mise à jour One UI 7.1 est attendue dans les prochains mois et pourrait donner une seconde jeunesse à plusieurs smartphones Galaxy.