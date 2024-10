Votre smartphone Pixel ne partage pas vos données plusieurs fois par heure, Google dément

Google vient de réagir aux accusations selon lesquelles ses smartphones Pixel transmettraient des données personnelles des utilisateurs toutes les 15 minutes. Ces allégations, qui ont fait grand bruit dans le monde de la tech, avaient été publiées le 9 octobre par Cybernews.

L'enquête de Cybernews, menée sur un Pixel 9 Pro XL, suggérait que les téléphones Pixel partageaient régulièrement des informations sensibles avec différents services Google : adresse email, localisation, numéro de téléphone, et liste d'applications installées. Plus préoccupant encore, certaines de ces transmissions concerneraient des services auxquels l'utilisateur n'aurait pas explicitement consenti.

Le géant de Mountain View a rapidement contesté ces conclusions. Dans sa réponse, Google affirme que certains échanges de données sont indispensables au fonctionnement normal de tout smartphone, quel que soit son fabricant. L'entreprise allègue que le rapport “manque crucialement de contexte” et interprète mal les informations techniques observées.

Google l’assure, ses Pixel ne partagent pas vos données sans votre consentement

Un point de désaccord majeur concerne le service “Face Grouping” de Google Photos. Selon les chercheurs, des données étaient transmises à ce service même sans consentement préalable. L'étude révèle également l'existence d'une communication régulière toutes les 40 minutes avec un point de terminaison nommé “check-in”, partageant diverses informations techniques comme la version du firmware et le statut du réseau.

Google défend sa position en expliquant que la modification du téléphone (root) utilisée pour l'étude peut déclencher des vérifications de données non désirées. L'entreprise insiste sur le fait que les utilisateurs doivent explicitement autoriser le partage de données sensibles comme la localisation et l'activité en arrière-plan.

Pour les utilisateurs inquiets, il est possible de vérifier et gérer les autorisations accordées aux applications dans les paramètres de leur téléphone. Google rappelle que la sécurité et la confidentialité des utilisateurs sont des priorités pour Pixel, avec des options de contrôle disponibles dès la configuration de l'appareil.

Cette controverse rappelle cependant une réalité bien connue : les fabricants de smartphones collectent de nombreuses données dans le cadre de leurs services. Le plus important est finalement que les marques restent transparentes sur leurs pratiques, et que les utilisateurs continuent d’avoir le choix sur les données qu’ils veulent partager ou non.