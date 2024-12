Votre Galaxy S22 redémarre en boucle ? Vous n’allez pas aimer la solution

Le phénomène de bootloop est moins récurrent qu'à une époque sur Android, mais n'importe quel modèle peut encore être coincé dans une boucle de démarrage. Et le Galaxy S22 y serait particulièrement sensible.

Sur les forums de Samsung et sur Reddit, la grogne monte. De nombreux utilisateurs propriétaires d'un Galaxy S22 se plaignent d'un problème de bootloop empêchant toute utilisation de leur smartphone, rapporte Android Authority. Les appareils sont coincés dans une boucle de démarrage, et dans la plupart des cas, ne sont plus couverts par la garantie légale.

Certains utilisateurs pointent du doigt la mise à jour One UI 6.1, déployée sur les différents modèles de mobiles Galaxy tout au long du deuxième semestre 2024. Mais on retrouve aussi des témoignages plus anciens, datant d'avant la disponibilité de cette version.

Le Galaxy S22 sujet au bootloop ?

Une solution pour accéder de nouveau à son Galaxy S22 qui redémarre en boucle est de le laisser un peu de temps au congélateur, expliquent des possesseurs du smartphone. Ils n'ont pourtant pas constaté de surchauffe particulièrement importante de leur appareil, qui pourrait expliquer le phénomène. Ne vous attendez pas à un miracle, il ne s'agit que d'un moyen temporaire d'accéder au système pour récupérer ses données, le mobile repartant en bootloop rapidement après son passage au frais.

Placer son smartphone au congélateur peut l'endommager définitivement, il ne doit donc s'agir que d'un dernier recours. Si vous avez encore une chance de faire réparer votre mobile, cette solution n'est pas recommandable. En passant par les canaux officiels, la réparation risque par contre de vous coûter cher si vous n'êtes plus sous garantie. Samsung recommande de changer la carte mère pour régler le problème, une opération coûteuse qui pourrait plutôt vous donner envie de changer de smartphone.

Pour l'instant, Samsung n'a fourni aucune explication et ne reconnait pas de souci de bootloop touchant particulièrement sa série Galaxy S22. Les smartphones sont équipés d'une puce Exynos 2200 en Europe et d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1 aux États-Unis, les deux versions semblent être touchées.

Source : Android Authority